Мама и дочь устроили вечеринку в самолете, поскольку были единственными пассажирами (фото)

Женщина и ее мать были ошеломлены, когда сели на самолет и обнаружили, что они единственные две пассажирки в стандартном классе.

Об этом пишет Mirror.

25-летняя Зои Дойл и ее 59-летняя мама Кимми Чедел летели рейсом из международного аэропорта Сейшельских островов. Пара направлялась в Швейцарию с остановкой в Дубае, чтобы провести Рождество с семьей. Они были ошеломлены, когда увидели, что кроме них больше никого нет.

По словам Зои, владелицы бизнеса по производству купальников, для нее было "полной неожиданностью" обнаружить самолет пустым.

Зои Дойл / Фото: SWNS

Она сказала: "Мы понятия не имели, что мы были единственными. Я думаю, что еще четыре человека были в первом классе, но они были отделены от нас, так что мы были практически единственными. Поскольку на Сейшельских островах был сезон дождей, а также Рождество это просто означало, что, я думаю, никто не летал".

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Стюардессы максимально уделяли внимание двум пассажиркам, много разговаривали с ними и даже провели экскурсию по самолету.

Зои, которая родом из Монреаля, Канада, но сейчас живет в Кейптауне, Южная Африка, сказала: "Все бортпроводники были так взволнованы, что там было пусто. Они сказали, что такого никогда не бывает. Нам устроили небольшую экскурсию самолетом, хотя в первый класс нас все равно не пустили. Это было очень весело. Мы разговаривали со стюардессами и снимали с ними забавные видеоролики. Они даже достали камеру Polaroid и одели мою маму в форму бортпроводницы.

Кимми Чедел / Фото: SWNS

Напомним, "черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал новую девушку. Он поделился романтическими фото из отпуска.

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