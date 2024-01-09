Мама и дочь устроили вечеринку в самолете, поскольку были единственными пассажирами (фото)

Они весело провели время в пути.
Женщина и ее мать были ошеломлены, когда сели на самолет и обнаружили, что они единственные две пассажирки в стандартном классе.
Об этом пишет Mirror.
25-летняя Зои Дойл и ее 59-летняя мама Кимми Чедел летели рейсом из международного аэропорта Сейшельских островов. Пара направлялась в Швейцарию с остановкой в Дубае, чтобы провести Рождество с семьей. Они были ошеломлены, когда увидели, что кроме них больше никого нет.
По словам Зои, владелицы бизнеса по производству купальников, для нее было "полной неожиданностью" обнаружить самолет пустым.
Она сказала: "Мы понятия не имели, что мы были единственными. Я думаю, что еще четыре человека были в первом классе, но они были отделены от нас, так что мы были практически единственными. Поскольку на Сейшельских островах был сезон дождей, а также Рождество это просто означало, что, я думаю, никто не летал".
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Стюардессы максимально уделяли внимание двум пассажиркам, много разговаривали с ними и даже провели экскурсию по самолету.
Зои, которая родом из Монреаля, Канада, но сейчас живет в Кейптауне, Южная Африка, сказала: "Все бортпроводники были так взволнованы, что там было пусто. Они сказали, что такого никогда не бывает. Нам устроили небольшую экскурсию самолетом, хотя в первый класс нас все равно не пустили. Это было очень весело. Мы разговаривали со стюардессами и снимали с ними забавные видеоролики. Они даже достали камеру Polaroid и одели мою маму в форму бортпроводницы.
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