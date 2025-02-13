Мама каждый день добирается на работу на самолете: сколько она экономит денег и какой распорядок дня

Женщина из Малайзии ежедневно летает на работу на самолете и утверждает, что это сокращает расходы на дорогу. Она не первый человек с таким образом жизни. Так, один мужчина ранее поделился, что летает на работу из Германии в Великобританию ради своей возлюбленной.

Рачал Каур совершает 40-минутный перелет из Пенанга в Куала-Лумпур каждый день рабочей недели и говорит, что ранние утра стоят баланса между работой и личной жизнью, пишет New York Post.

"Благодаря такой схеме я могу каждый день прилетать домой, видеть своих детей вечером и помогать им с домашним заданием в последнюю минуту", – поделилась мама. "У меня двое детей, оба подрастают. Моему старшему 12 лет, а дочери 11 лет. Когда они подрастают, я чувствую, что им нужно, чтобы мама чаще была рядом".

Она просыпается около 4 утра – самое позднее в 4:15 – принимает душ, одевается и уже в 5 утра выходит из дома, чтобы успеть на свой 30-40-минутный рейс, посадка на который совершается в 5:55. Удивительно, но каждое утро она прибывает в офис в 7:45.

Рачал Каур / Фото: NX

По ее словам, несмотря на то, что она работает в AirAsia, она не пользуется льготами для сотрудников и вынуждена раскошеливаться на билеты.

Каур утверждает, что стоимость поездки на работу на самолете дешевле, чем аренда квартиры в Куала-Лумпуре, которая, по ее словам, стоила бы более 300 долларов в месяц. Теперь она может оставаться дома и платить ипотеку, ежемесячный платеж по которой составляет примерно 223 доллара.

Напомним, мужчина потерял 31 млрд грн на свалке. Он придумал, как вернуть свое богатство.

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