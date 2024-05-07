Мама, которая 6 лет кормила мужа грудью, хочет четвертого ребенка, чтобы он мог делать это снова

Пара настаивает на том, что грудное вскармливание никогда не было для нее сексуальным.

Женщина из Флориды, которая сблизилась со своим мужем, кормя его грудью в течение шести лет, рассматривает возможность родить еще одного ребенка, чтобы продлить эту связь.

Об этом пишет New York Post.

31-летняя Рэйчел Бэйли и ее 30-летний муж Александер "оплакивают" свой нетрадиционный метод связи с тех пор, как их младший сын отказался пить грудное молоко и у мамы оно перестало вырабатываться.

"Я кормила грудью и сына, и мужа, а потом однажды мой сын просто прекратил интересоваться моим грудным молоком", — рассказала Рэйчел в интервью Caters News. "Я продолжала кормить Александера около двух недель, но мое тело будто знало, что моему сыну больше не нужно молоко, и оно исчезло".

Александер и Рэйчел Бейли / Фото: Caters

Они задумались о том, чтобы завести четвертого ребенка, чтобы вернуться к грудному вскармливанию. Впрочем, пара тоже думает, что им следует искать другие способы связи.

"Мы поняли, что это было бы радикальным шагом и требовало бы много работы, поэтому мы начали искать другие способы, которые могли бы сблизить нас как пару", — призналась Рейчел.

Теперь пара просыпается в 5 утра каждый день, чтобы медитировать и провести время вместе перед началом дня.

"Мы просыпаемся каждое утро в 5, еще до того, как начнется безумие дня, и наслаждаемся спокойствием ранним утром. Мы разговариваем, медитируем и просто дышим", — делится Рейчел. "Мы также начали несколько совместных бизнес-проектов, и это стало для нас новым интересным способом сближения".

Александер и Рэйчел Бейли / Фото: Caters

С тех пор как Рейчел впервые рассказала, что кормит мужа грудью после кормления ребенка, она начала получать странные запросы.

"Люди до сих пор каждый день спрашивают меня, могут ли они купить мое грудное молоко. Даже были люди, которые спрашивали, могут ли они встретиться со мной, чтобы я могла покормить их грудным молоком", — сказала она. "У нас было много запросов от людей, которые просили нас снять видео, как мы кормим грудью, но мы никогда не рассматривали это предложение, хотя я уверена, что деньги были бы неплохими".

Но Рэйчел настаивает на том, что грудное вскармливание "никогда не было сексуальным" для нее и ее мужа – они делали это, потому что это был "удивительный способ для них сблизиться и поделиться чем-нибудь особенным как пара".

Александер и Рейчел с детьми / Фото: Caters

Супруги не учитывают негативные комментарии в Интернете: "Когда люди видят нас лично, они обычно относятся к нам очень хорошо и с пониманием, а это главное".

Напомним, мама озадачила, что до сих пор кормит грудью свою девятилетнюю дочь. Пользователи были в шоке от признания женщины.

Читайте также: