Мама на час застряла в детской качели: забавные фото, как ее освобождали пожарные

Женщина, пожарные и очевидцы не могли сдержать смех.
Мама из Великобритании застряла в детских качелях и час ждала, пока ей помогут пожарные.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Леала Ванбест рассказала, что гуляла с друзьями и дочерью в местном парке, когда решила прокатиться на качелях. Однако когда через 10 минут она попыталась выбраться, то обнаружила, что застряла.
Леала сначала пыталась выбраться сама, а потом с помощью друзей и незнакомцев, но 22-летняя девушка не сдвинулась с места.
Был сделан звонок в пожарную команду, которая отправила четырех пожарных, прибывших в течение 10 минут с включенными сиренами и мигалками на полную мощность.
Пожарным пришлось демонтировать качели после неудачных попыток вытащить ее из них.
Сначала они сняли цепи, далее основание, а затем согнули конструкцию, чтобы женщина могла пролезть бедрами через диагональную щель.
Леала, работающая в сфере обслуживания клиентов, сказала: "Я застряла там примерно на час — это было очень смешно. Все смотрели и смеялись, а потом, когда приехала пожарная машина, люди тоже начали открывать двери, чтобы посмотреть — я просто не могла прекратить смеяться. Пожарные тоже продолжали шутить. Я не знаю, почему я вообще залезла на качели, я просто подошла к ней и особо не думала".
Леала сказала, что ей было очень больно, когда люди пытались вытащить ее, и что в результате у нее осталось несколько больших синяков на бедрах.
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