Мама напугана дочерью, которая делится подробностями прошлой жизни и тем, как она умерла - видео

Эшли из США была ошеломлена, когда ее девятилетняя дочь сказала ей, что она реинкарнация и только "притворяется настоящей дочерью".

Женщина хотела узнать, лжет ли ей девочка, поэтому спрашивала ее одно и то же в течение трех лет.

Поделившись странной историей в TikTok, Эшли вспомнила, как ее дочь, которой тогда было пять лет, сказала ей: "Давай притворимся, что ты моя настоящая мама. Ты моя новая мама, моя настоящая мама умерла давным-давно, а потом я вернулась, и теперь ты моя новая мама".

Не понимая, что она имеет в виду, Эшли спросила, помнит ли она эту семью, и малышка рассказала ей некоторые подробности.

"Она сказала: "Мого отца звали Самуэль, имя моей мамы я не помню, но оно заканчивается как-то, возможно, Кристина, Валентина". Она сказала, что погибла в 1942 году в автокатастрофе", — поделилась пользовательница.

Цитируя слова своей дочери, Эшли продолжила: "Мы поворачивали налево, и я всю дорогу сидела с пассажирской стороны". У нее были брат и сестра, и они сидели посередине. Они повернули, но не увидели приближающуюся машину, машина врезалась ей в сторону и убила ее и ее маму, потому что за рулем был ее отец".

#reincarnation #pastlife #childpastlife #1942 #caraccident @2kidsmamadrama My starý soul, маленькая stará dáma dcera recounts ее past life and how she died. Минуты ты можешь немедленно сообщить о том, что я помню, что он едва skip beat and remember samý things every time. #reincarnate #sheknows @meganalisamedium07 @scottythemedium @psychicmediumloriej @psychicmediumpamsears @maryannmorganpsychicok ♬

В тот момент женщина не поверила словам дочери, но записала это, надеясь разоблачить ее во лжи через несколько лет.

Когда дочери Эшли исполнилось восемь лет, она снова спросила, помнит ли она свою прошлую жизнь. Ее дочь сказала ей: "Да, я что-то помню, все еще немного нечётко, но я помню".

Эшли подошла к своему телефону, чтобы проверить записи, а ее дочь подробно рассказала: "Я погибла в 1942 году в автокатастрофе. Мы поворачивали, и машина врезалась мне в сторону, и я умерла, и моя мама умерла, но мой папа, брат и сестра остались в живых".

Потом Эшли спросила ее: "Так почему ты не пристегнула ремни безопасности?". Девочка посмотрела на нее и ответила: "Тогда не было ремней безопасности!".

Эшли потеряла дар речи и теперь полностью верит, что ее дочь реинкарнировалась.

Напомним, женщина купила дом 19 века и нашла там секретную комнату с непристойными вещами. Она обнаружила тайное здание во время ремонта.

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