Мама напугана, услышав, как незнакомка разговаривает с ее сыном через подаренную радионяню

Мама поделилась жуткой историей о том, как незнакомка получила доступ к радионяне и использовала устройство для разговора с ее новорожденным сыном.

Об этом она написала на Reddit.

Анонимная пользовательница утверждала, что ей подарили "дешевую" камеру YiHome с поддержкой Wi-Fi от Amazon, которая выявляет движение, позволяет родителям слышать и разговаривать через устройство, а также имеет отметки времени на записях.

"Единственной проблемой", по ее словам, было то, что у нее не было Bluetooth, а это значит, что ее нужно было подключать к Wi-Fi и использовать через соответствующее приложение для смартфона.

Мама прикрепила камеру над кроваткой ребенка, а несколько дней назад уложила сына спать и вышла в туалет.

"Конечно, он немного заплакал, так что я открыла приложение и включила звук, чтобы присматривать за ним", — пояснила она. "Как только я включила звук, я услышала женский голос, который спросил: "Эй?".

Мама испугалась призрачного голоса и спросила мужа, не разговаривает ли, не шумит ли камера или что-то в комнате их ребенка, на что он ответил, что нет.

"Итак, я вернулась наверх и, открывая дверь в комнату сына, услышала, как та же женщина разговаривает с моим сыном через камеру", — продолжила мама. "Она сказала: "Привет, сынок! Все хорошо!". Я немедленно выдернула камеру из стены и с тех пор не пользовалась ею".

Но это было не в первый раз, когда незнакомка разговаривала с сыном женщины. Судя по всему, она имела доступ к монитору "не менее 4 дней".

По словам матери, ее сестра, живущая с супругами, слышала женский голос, доносившийся из комнаты ребенка, но списала его на телевизор – но телевизор еще не был установлен.

"Итак, я хочу сказать, что надо купить камеру с Bluetooth. Wi-Fi камеры очень уязвимы, и любой может легко получить доступ к ним", — предостерегла мама. "Женщина, скорее всего, получила доступ через приложение, которое нужно использовать с камерой".

Читатели назвали этот случай "жутким", "страшным" и просто "отвратительным", спрашивая, что незнакомцы "получают" от общения с чужими детьми.

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