Мама никогда не мила волосы своей дочери: как она выглядит (видео)

Она иногда использует аргановое масло и маски для волос.

Женщину, которая никогда не мыла волосы своей двухлетней дочери, юзеры назвали "отвратительной".

Об этом пишет The Sun.

Мама по имени Эчика вызвала споры в Сети, когда объяснила, что она лишь однажды ополаскивала водой волосы своего ребенка.

Делясь своим опытом, Эчика, которая отметила, что пряди девочки не жирные, дала свои главные советы по уходу. Так, она отметила, что время от времени использует аргановое масло для волос. Также мама использует маску раз или два раза в неделю.

"Пусть ваш малыш наслаждается длинными пышными волосами без узелков", — добавила она.

Однако ее пост резко раскритиковали пользователи: "Это гадость", "Это так странно... Вода не удаляет бактерии, а для чего еще, по-твоему, нужен шампунь?", "Это отвратительно!", "Честно говоря, волосы действительно выглядит грязными".

Но другие пользователи Сети были более согласны с концепцией мамы: "Честно говоря, я хотела бы использовать только воду для мытья волос, потому что можно сэкономить кучу денег", "Да, большая экономия денег!", "Да, я прекратила мыть волосы дочери, и оно начало расти очень быстро!!!", "У меня есть сын, ему только исполнилось 4 года, и я мою его волосы шампунем раз в месяц", "Я мою только водой, и его темные волосы такие блестящие".

Напомним, мама, которая 6 лет кормила мужа грудью, хочет четвертого ребенка, чтобы он мог делать это снова. Пара настаивает на том, что грудное вскармливание никогда не было для нее сексуальным.

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