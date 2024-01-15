Мама обнаружила вторую по ядовитости змею в одежде своего трехлетнего сына - видео

К счастью, она никого не укусила.

Ловца рептилий вызвали в австралийский дом, где мать нашла одну из самых ядовитых змей в мире в ящике с нижним бельем своего сына.

Об этом пишет upi.com.

Мельбурнский ловец змей Марк Пелли, также известный как Охотник на змей, сказал, что его вызвали в дом, где женщина нашла 1,5-метровую восточную коричневую змею. К слову, это вторая по ядовитости змея в мире.

Пелли поделился видео, на котором видно, как он открыл ящик в спальне мальчика и показал незваного гостя.

"Это не то, что вы видите каждый день", — говорит Пелли в видео.

Борец с рептилиями сказал, что змея, очевидно, спряталась в какой-то одежде, которую мать принесла из веревки накануне, и наконец оказалась в ящике с одеждой.

Напомним, недавно 20-летнюю женщину во время сна укусила одна из самых смертоносных змей в мире. Она успела сделать ее фото.

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