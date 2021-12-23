Мама обвинила дирекцию школы в похищении ребенка: ученицу не отпустили быстрее с занятий

Мама обвинила дирекцию школы в похищении ребенка: ученицу не отпустили быстрее с занятий

Полиция прибыла на место вызова и арестовала саму заявительницу.

В британском городе Нортумберленде 32-летняя Люси Ингланд позвонила по телефону на номер экстренной помощи и заявила, что в школе Холливелл-Виллидж похитили ее ребенка.

Об этом сообщает издание Chronicle Live.

Как оказалось, мама ученицы обратилась электронным письмом в дирекцию школы с просьбой отпустить ее ребенка с занятий не в 15.00, а в 14.45. Когда она пришла к воротам учебного заведения, женщине сообщили, что в ее просьбе отказано.

Тогда Люси Ингланд позвонила в полицию и сообщила о похищении ребенка.

Прибывший на место вызова полицейский, разобравшись в ситуации, арестовал саму же заявительницу. Ранее она уже имела конфликты с дирекцией учебного заведения и получила предписание суда держаться подальше от школы из-за "токсичного поведения" и "истории насилия".

Недавно суд рассмотрел ее дело в связи с ложным сообщением в полицию и присудил женщине “условное” лишение свободы с 18-месячным испытательным сроком. Также ей на пять лет запретили приближаться к школе и обязали пройти курс психологической реабилитации.

"Звонить в полицию и предположить, что школа похитила ребенка, было ужасным делом", — сказала по этому поводу судья Аманда Риппон.

Напомним, во Львове задержан мужчина, который в школьном туалете хотел раздеть 7-летнюю девочку. Это – 50-летний житель Киева.

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