Мама оставила 6-летнего сына в отеле более чем на 2 недели: персонал взял на себя роль опекунов

В Чжэнчжоу, Китай, шестилетний мальчик более двух недель прожил сам в гостиничном номере после того, как его мама прекратила возвращаться. За это время о ребенке фактически позаботился персонал отеля.

Об этом пишет SCMP.

Мальчик, известный под прозвищем Ченчэн, заселился вместе с 25-летней матерью в феврале. Сначала она оставляла его только на ночь, однако впоследствии исчезла совсем и не выходила на связь.

Оставшись наедине, ребенок искал общения с работниками гостиницы — просил объятий, разговаривал с ними и проводил время у окна, ожидая возвращения матери.

Один из моментов, который особенно взволновал пользователей Сети: мальчик обратился к умной колонке в номере с вопросом, есть ли у него родители, а потом тихо сказал, что хочет, чтобы мама вернулась.

Работники отеля не оставили ребенка без внимания — поочередно ухаживали за ним, приносили пищу и фрукты. Одна из уборщиц стала для него самым близким человеком на это время: она играла с мальчиком и ежедневно проводила с ним время.

К поискам матери подключились полиция и социальные службы. Через две недели женщина вернулась.

Во время встречи мальчик бросился к ней в объятия. Женщина объяснила свой поступок болезнью, страхом заразить сына и финансовыми трудностями, и извинилась.

Несмотря на это, слова ребенка ошеломили многих: он сказал матери, что не обвиняет ее и «может сам позаботиться о себе», а также пообещал быстро вырасти, чтобы защищать ее.

Перед отъездом мальчик не хотел прощаться с персоналом гостиницы. Его видели, как он вытирает слезы ухаживающей женщине и просит ее контакты, чтобы оставаться на связи.

После инцидента местные власти вмешались: ребенка временно устроили в приемную семью, а также помогли семье с последующими условиями жизни.

Юристы отмечают, что подобные случаи могут рассматриваться как оставление ребенка без присмотра и влечь за собой уголовную ответственность.

Напомним, как порядок рождения может влиять на характер ребенка.