Мама отомстила пассажирке самолета, отказавшейся меняться местами, чтобы она сидела с детьми - видео

Женщина рассказала, как отомстила пассажирке самолета, отказавшейся поменяться местами, чтобы она сидела со своими детьми во время полета.

В видео Tiktok Синди Арена объяснила, что хотела быть рядом с двумя наследниками во время путешествия, но предварительно не забронировала места, поэтому ее место было в другом конце самолета.

Она попросила пассажирку пересесть, но услышала отказ. Синди отправилась на свое место. Женщина отметила, что ее малышам было четыре и шесть лет в то время, когда это произошло.

"Я сказала: "Без проблем, я не собираюсь спорить". Я пошла к задней части самолета и села на назначенное место. Это было так спокойно", — вспомнила она.

Впрочем, впоследствии, наверное, шумные дети надоели пассажирке, и она все же захотела поменяться местами. Но мама решила отомстить.

"В результате стюардесса пришла ко мне. Я знала, что она придет, потому что эта с*чка сидит рядом с моими детьми, и это вообще не весело. Она сказала: "Она хотела бы поменяться с вами местами". А я сказала: "О нет, нет, нам нужно остаться в наших назначенных местах, удачного полета!" – рассказала Арена.

В комментариях юзеры разделились на два лагеря: одни похвалили проделку мамы, а другие – раскритиковали ее поступок.

Как я люблю злонамеренные поступки

Ты дала ей хороший урок

Ха-ха, корона твоя

Когда я плачу больше, я не должен быть наказан...

Будучи матерью двоих детей, я доплачиваю, чтобы мы сидели вместе. Отсутствие планирования этого не оправдывает

Напомним, недавно женщина помочилась в самолете перед пассажирами и членами экипажа. Она объяснила, для чего это сделала.

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