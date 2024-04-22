Мама озадачила, что до сих пор кормит грудью свою девятилетнюю дочь: "Не хочет, чтобы я прекращала"

Женщину пристыдили после того, как она призналась, что до сих пор кормит девятилетнюю дочь грудью.

Об этом она написала на Quora.

Она поделилась: "Я все еще разрешаю своей девятилетней дочери пить грудное молоко, и она не остановится, пока не захочет. Кто меня поддерживает?".

Всемирная организация здравоохранения призывает матерей кормить своих новорожденных исключительно грудью в течение шести месяцев, а затем постепенно вводить соответствующие продукты после шести месяцев, продолжая грудное вскармливание в течение двух лет и дольше.

Об этом говорится в заявлении организации Better Health: "Прекращение грудного вскармливания называется отлучением от груди. Вы и ваш ребенок сами решаете, когда настанет соответствующее время. Некоторые родители и дети настолько наслаждаются грудным вскармливанием, что не спешат его прекращать. Нет ничего необычного в том, что дети до четырех лет продолжают получать грудное вскармливание. Члены семьи и друзья могут испытывать дискомфорт из-за длительного грудного вскармливания, поэтому может быть полезно иметь информацию, которую вы можете предоставить своей семье и друзьям о том, почему вы решили продолжать грудное вскармливание. Это может содержать информацию о пользе для здоровья, безопасности и комфорте для вашего ребенка".

Несмотря на это, многие родители считают, что грудное вскармливание следует прекращать раньше четырех лет – и осуждают мать за то, что она продолжает его со своей девятилетней дочерью. Комментируя ее пост, один пользователь сказал: "Пожалуйста, обратитесь за помощью, это неестественно и нездорово для вашей дочери. Вам действительно нужно выключить маму и дать ей возможность повзрослеть".

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Другой пользователь добавил: "Даже животные отлучают своих детенышей от груди. Это часть природного процесса, который помогает им расти. Вот почему у нас есть специальное слово для этой фазы. Каждое млекопитающее делает это. Этот процесс по определению предполагает отказ в сосании младенцам, которые все еще хотят сосать, чтобы они выросли здоровыми, независимыми существами. Так что в том, что вы делаете, нет ничего естественного. Совсем наоборот. Простите".

Третий юзер сказал: "Кормление грудью или из бутылочки – это то, как младенцы получают питание, пока они не смогут есть детское питание. Нет никакой земной причины для девятилетнего ребенка, чтобы его все еще кормили как младенца. Кроме того, если она не останавливается, пока САМА не захочет остановиться, это значит, что вы потеряли контроль как родители. На что еще она устанавливает правила? Какие еще родительские права вы передали девятилетнему ребенку?".

Напомним, невеста перед свадьбой застукала любимого, которого кормила мама грудью. Ей стало плохо от увиденного.

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