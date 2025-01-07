Мама похвасталась, как ее шестимесячный сын заработал за месяц $45000 (фото)

Британская мама Пэрис Гоф ошеломила пользователей социальных сетей, рассказав, что ее сыновья зарабатывают деньги, работая полный рабочий день.

Об этом пишет New York Post.

Шестимесячный Хантер и годовалый Ромео регулярно снимаются для разных брендов, зарабатывая тысячи долларов в месяц.

"В июле они использовали его (Хантера) в телешоу, так что он заработал 6 000 фунтов стерлингов (7 445 долларов), — похвасталась британка в вирусном видео в TikTok, где подробно рассказывает о доходном заработке своих детей. "В августе он снялся в продуктовой рекламе, появился на телевидении и дважды снимался в рекламе одежды и заработал 12 000 фунтов стерлингов (14 889 долларов США)".

Хантер, работающий моделью с месячного возраста, в сентябре заработал почти 45 000 долларов за фотосессию на Хэллоуин. Затем новорожденный младенец взял небольшой перерыв в октябре, приняв участие только в одной съемке за $3 474, а затем заработал около $14 890 в ноябре и более $23 500 в декабре, несмотря на то, что в последнем случае работал всего три недели.

За полгода Хантер заработал около $108 000 – больше, чем годовая зарплата взрослого аналитика инвестиционного банка в США.

Пэрис Гоф с сыном / Фото: скриншот с видео

Однако ни Хантер, ни его брат Ромео не могут оставить себе свой доходный заработок, который был положен на сберегательный счет, к которому братья смогут получить доступ, когда им исполнится 18 лет.

Зрители были шокированы тем, что эти малыши-модели смогли заработать столько денег, будучи еще в подгузниках: "Я сначала подумал, что это был сарказм!", "Ваш шестимесячный ребенок зарабатывает больше денег, чем я", "Какой удивительный старт в жизни, даже если они работают только первые несколько лет, которые вы подготовили для них".

У мамы-модели также четырехлетний сын по имени Сент, снимавшийся для таких брендов, как Heinz, но его карьера была несколько оборвана пандемией Covid-19 и карантином.

Однако Гоф признает, что этот нестандартный карьерный путь подходит не каждому ребенку. "Если вы не хотите этого делать, не делайте этого для своего ребенка, но не осуждайте никого другого за то, что он это делает", – заявила она.

Напомним, мужчина нашел картину на свалке и заработал на ней 1,4 млн гривен. Он нашел ее еще в 2013 году.

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