Мама показала шокирующие снимки своего наркозависимого сына с разницей в несколько месяцев – фото

Женщина поделилась неистовыми фотографиями своего сына, сделанными с разницей в несколько месяцев, чтобы показать последствия наркозависимости.

Об этом пишет ladbible.com.

В октябре в 2019 году мама Коди Бишопа опубликовала в Facebook фотографии, которые описала как "лицо героина и метамфетамина". Разница между двумя снимками огромна и есть послание общественности о том, насколько серьезной может быть зависимость.

На первом изображении виден здоровый, счастливый 26-летний мужчина. На втором фото тот же Коди Бишоп с язвами и бездомный на то временя.

Коди Бишоп / Фото: Facebook/Jennifer Salfen-Tracy

На момент публикации Дженнифер Салфен-Трейси написала: "Эти фотографии были сделаны с интервалом в семь месяцев. Вот как быстро влияет на кого-то. Коди до сих пор бездомный в Лас-Вегасе, и я не получаю от него известий уже несколько недель".

"Слышать как ему плохо тяжело, но не слышать еще хуже. На этом пути я узнала, что так много людей и семей страдают от одной и той же душевной боли, но просто не говорят об этом. Это реальная проблема в современном мире, которую нам нужно объединить и сосредоточиться на ее решении, а не на правительстве".

Дженнифер была расстроена, но полна решимости распространить информацию о зависимости и утешить тех, у кого близкий человек тоже проходит через это.

Зависимость Коди длилась недолго: Дженнифер опубликовала обновленную информацию в Facebook в январе в 2022 году, спустя всего год после того, как Коди пошел на реабилитацию.

Коди Бишоп / Фото: Facebook/Cody Bishop

В этом новом сообщении она радостно написала: "Теперь я хотела бы сказать, что Коди — это "лицо выздоровления", а не "лицо героина и метамфетамина". Этот путь был нелегким для него и всех нас, но я никогда не смогу быть благодарнее за то, что мой сын сегодня жив и трезв. Сегодня Коди трезв, работает полный рабочий день, поддерживает отношения со своей семьей и дочерями! Бог так добр, и мы все такие благословенны, и у моих внучек есть папа!".

Коди также опубликовал в социальной сети сообщения, подтвердив в октябре, что он все еще трезв, поделившись цитатой: "Я употреблял наркотики. Я был наркоманом. Это факт. Но я также нашел выздоровление".

Напомним, сыновья отдали своему больному отцу почку и печень. Органы мужчины отказали два года назад.

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