Мама покраснела, когда увидела выпечку сына фаллической формы - фото

Юный начинающий пекарь изрядно озадачил свою семью испеченной вкусностью.

Пятилетний Паркер Торнтон пытался вместе с дедушкой испечь лакомство в виде гриба. Впрочем, выпечка выглядела несколько иначе. Когда же он пошел хвастаться своим творением, мама мальчика в мгновение покраснела, поскольку оно получилось фаллической формы.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Фото: mirror.co.uk

К слову, Паркер собирается унаследовать семейную пекарню в Норидже, поэтому занимается выпечкой трижды в неделю. Мама Николь призналась, что не могла сдержать смех, когда ей подали фаллическое угощение. Со своей стороны, Паркер был озадачен тем, почему его мама так хохотала над хлебом.

Фото: mirror.co.uk

Со своей стороны, дедушка Рон заметил проблему еще до выпечки и "отрезал немного кончик", чтобы сделать его менее грубым.

"Он не мог понять, он не сердился, но говорил: "Почему все смеются? Прекратите смеяться, это гриб. Это хороший гриб". Он хочет стать пекарем. Он любит это делать. Он всегда там после школы. Он каждый раз делает что-нибудь новое. Он уже делал ежика раньше", — поделилась мама.

Фото: mirror.co.uk

Женщина добавила, что талант к кулинарии он унаследовал от своего отца.

Напомним, бойцы ВСУ насмешили видео, как бобер "взял штурмом" их окоп. Животное не захотело уходить из укрепления военных.

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