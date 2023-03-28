Мама покраснела, когда увидела выпечку сына фаллической формы - фото

Ребенок хотел испечь хлеб в форме гриба.
Юный начинающий пекарь изрядно озадачил свою семью испеченной вкусностью.
Пятилетний Паркер Торнтон пытался вместе с дедушкой испечь лакомство в виде гриба. Впрочем, выпечка выглядела несколько иначе. Когда же он пошел хвастаться своим творением, мама мальчика в мгновение покраснела, поскольку оно получилось фаллической формы.
Об этом пишет mirror.co.uk.
К слову, Паркер собирается унаследовать семейную пекарню в Норидже, поэтому занимается выпечкой трижды в неделю. Мама Николь призналась, что не могла сдержать смех, когда ей подали фаллическое угощение. Со своей стороны, Паркер был озадачен тем, почему его мама так хохотала над хлебом.
Со своей стороны, дедушка Рон заметил проблему еще до выпечки и "отрезал немного кончик", чтобы сделать его менее грубым.
"Он не мог понять, он не сердился, но говорил: "Почему все смеются? Прекратите смеяться, это гриб. Это хороший гриб". Он хочет стать пекарем. Он любит это делать. Он всегда там после школы. Он каждый раз делает что-нибудь новое. Он уже делал ежика раньше", — поделилась мама.
Женщина добавила, что талант к кулинарии он унаследовал от своего отца.
Напомним, бойцы ВСУ насмешили видео, как бобер "взял штурмом" их окоп. Животное не захотело уходить из укрепления военных.
Читайте также: