Мама построила для 42-летнего сына камеру и заперла его дома: она объяснила зачем – фото

В Таиланде мать предприняла крайние меры, чтобы остановить своего наркозависимого сына от употребления наркотиков – она построила камеру в их доме и заперла его в ней, а затем пригласила журналистов взглянуть на ее работу.

Об этом пишет Daily Star.

42-летний мужчина также испытывает проблемы с азартными играми в Интернете, поэтому его мама решила запереть его в камере, обеспечив только едой и базовыми удобствами. Тайские власти вмешались в ситуацию и пообещали матери, 64-летней Сарапи, что обеспечат ее сыну лучший уход на самом высоком уровне. По ее словам, он оказался в импровизированной камере в доме в районе Нанг Ронг, провинция Бурирам, из-за истории употребления наркотиков и угроз жизни своей матери.

Мать построила для сына камеру / Фото: Pattaya Mail

Сарапи даже утверждала, что однажды ее сын въехал на машине в их дом. Его отправили на реабилитацию на 11-й срок, но она боялась, что он снова совершит преступление, и потому приняла тяжелое решение оставить его в импровизированной тюрьме.

"Я хочу, чтобы он был там, потому что это безопасно для него, безопасно для меня и других селян по соседству", — сказала Сарапи, показывая журналистам небольшую комнату, оборудованную камерами видеонаблюдения. "Я просто хочу, чтобы он поправился. Я буду кормить его и давать спать, вот и все".

Мать построила для сына камеру / Фото: Pattaya Mail

И вместо того чтобы иметь неприятности, местный начальник полиции сказал, что он верит, что она любит своего сына, и пообещал помочь ему выздороветь и вернуться к нормальной жизни.

Министр юстиции полковник Тави Содс приказал соответствующим чиновникам по борьбе с наркотиками найти решение вместе с семьей.

Мать построила для сына камеру / Фото: Pattaya Mail

Тайские СМИ сообщают, что органы здравоохранения Бурирама договорились о переводе сына в психбольницу для профессионального лечения. Там будут проводить постоянный мониторинг его состояния для обеспечения долгосрочного успеха лечения.

Этот случай произошел в то время, когда Таиланд принимает срочные меры для борьбы с наркозависимостью по всей стране.

Напомним, суд запретил женщине заходить в комнату брата. Она удивила, что делала по ночам в течение восьми лет.

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