Мама пожертвовала рекордное количество грудного молока и помогла более 350 000 недоношенных детей

Она пожертвовала более 2600 литров.
Американка помогла сотням тысяч недоношенных детей, пожертвовав более 2600 литров грудного молока.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Алиса Оглтри восстановила рекорд по наибольшему пожертвованию грудного молока одним лицом с невероятными 2 645,58 литрами по состоянию на июль 2023 года.
36-летняя жительница Техаса впервые побила рекорд в 2014 году, собрав 1569,79 литров.
Все ее пожертвования были сделаны в Банк материнского молока в Северном Техасе, хотя она пожертвовала еще больше, что не вошло в общую сумму, близким друзьям и Банку молока Tiny Treasures.
Алиса сказала, что ей больше нравится сдавать грудное молоко, потому что она знает, что помогает другим.
"У меня большое сердце", – сказала она. "В конце концов, я не сделана из денег, и я не могу отдавать деньги на добрые дела снова и снова, потому что у меня есть семья, которую я должна содержать. Я помогла более 350 000 младенцев".
Все началось в 2010-м, когда Алиса родила своего первого сына Кайла, которому сейчас 14 лет. Она и не подозревала, что можно сцеживать молоко, пока не обнаружила, что производит его больше, чем обычно.
Она объяснила: "Я производила избыточное количество молока и выбрасывала его, не зная, что это уникальное явление и что другие матери сталкиваются с такой проблемой. Наш первенец, Кайл, был в больнице, и я наполняла морозильную камеру для медсестер. Медсестра спросила, не являюсь ли я донором, о чем я не знала, что это возможно, и именно тогда я узнала об этом. В конце концов, я пожертвовала все, что накопила к тому моменту и продолжала жертвовать еще некоторое время".
Алиса, которая также является матерью 12-летней Кейдж и семилетнего Кори, и была суррогатной матерью еще для одного малыша, продолжила: "Когда я забеременела вторым ребенком, Кейдж, я радовалась, что снова буду донором. Через несколько месяцев беременности в новостях появилась статья о том, что кто-то побил мировой рекорд Гиннеса, сдав молоко. Я посчитала и поняла, что побью этот рекорд в течение трех месяцев после того, как снова начну сцеживать молоко, если моя скорость выработки молока будет такой же, как и раньше".
Алиса продлила донорство после рождения дочери Кейдж и впервые подала заявку на рекорд. Она снова стала донором после рождения младшего сына Кори, а также после того, как стала суррогатной матерью.
"Это одно из самых лучших чувств в мире", — сказала она.
У Алисы никогда не диагностировали ни одного заболевания, объясняющего чрезмерную выработку молока. Она сказала: "Я постоянно пила много воды, соблюдала график сцеживания, питалась здоровой пищей, упорно работала, чтобы сцеживать, потому что мне нравилось знать, скольким детям я смогу помочь".
Алиса хочет распространять информацию о донорстве грудного молока, поскольку считает, что, как и она, другие женщины могут не отдавать себе отчет, что могут помочь другим матерям и их детям.
Напомним, 7-летний модельер вошел в историю, устроив собственное шоу. Он занимается дизайном с четырех лет.
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