Мама призналась, что ест ногти с ног своих дочерей: как возникла странная зависимость

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Жительница штата Западная Вирджиния, США, рассказала о своей необычной зависимости от поедания ногтей на ногах, которая длится уже более четверти века.

Об этом пишет Unilad.

По словам женщины, привычка возникла еще в детстве после травматических событий и до сих пор помогает ей справиться со стрессом.

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В начале года Джанет Агьеманг стала героиней популярного шоу My Strange Addiction. После выхода эпизода ее история быстро распространилась по Сети и вызвала оживленное обсуждение среди пользователей социальных сетей.

В одном из самых обсуждаемых фрагментов программы Джанет после интенсивной тренировки в спортзале поднимает ногу в рот и начинает откусывать ногти на ногах. По ее словам, они обладают «соленым» вкусом, что делает процесс еще более привлекательным для нее.

В момент съемки шоу женщина признавалась, что съедает около 60 ногтей на ногах еженедельно. Если учесть, что эта привычка сопровождает ее с детства, общий вес потребленных ногтей уже приблизился к килограмму.

Впрочем, речь идет не только о ее собственных ногтях. Джанет также призналась, что ест обрезки ногтей своих детей.

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Специалисты отмечают, что неконтролируемое желание грызть или есть ногти называется онихофагией. По информации Healthline, это расстройство может иметь серьезные последствия для здоровья. Медики UCLA Health предупреждают, что такая привычка способна вызывать стоматологические проблемы, грибковые инфекции ногтевого ложа и различные заболевания из-за попадания бактерий в организм.

Через несколько месяцев после выхода программы журналисты пообщались с Джанет и узнали, как изменилась ее жизнь после огласки.

По словам женщины, ее зависимость практически не изменилась. Она смогла несколько сократить количество потребляемых ногтей на ногах, однако до сих пор не может полностью отказаться от привычки грызть ногти на руках.

В ходе шоу зрители также увидели, как Джанет просила подругу отдать ей обрезки ногтей. В интервью она подтвердила, что до сих пор хранит ногти своих дочерей в специальном контейнере и использует их как своеобразный способ эмоционального успокоения.

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«Я храню ее ногти, а когда прихожу на работу, кладу их в жвачку, чтобы чувствовать себя ближе к ней. И жую жвачку, пока не уйду с работы», – рассказывает Джанет.

Она объясняет, что разлука с детьми во время рабочего дня является для нее своеобразным «триггером», провоцирующим желание вернуться к этой привычке.

В ходе разговора женщина также откровенно рассказала о событиях своего детства, которые, по ее мнению, стали причиной формирования зависимости почти 26 лет назад.

Джанет родилась и выросла в Гане, где ее воспитывали бабушка и дедушка. Однажды ей сообщили, что она должна лететь в Соединенные Штаты, чтобы впервые встретиться со своими биологическими родителями.

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"Мне не сказали, куда я еду, меня просто посадили в самолет с совершенно незнакомым человеком, и я отправилась на встречу со своими настоящими родителями", - вспоминает она.

Полет без ближайших людей стал для девочки серьезным стрессом. В это время она впервые начала грызть ногти, заметив, что это помогает успокоиться.

После переезда в США ее жизнь также была непростой. По словам Джанет, отец пытался наладить отношения и компенсировать годы разлуки, однако с матерью взаимопонимания найти не удалось.

Женщина утверждает, что мама «относилась к ней по-другому», а впоследствии ситуацию еще больше усложнила депортация отца.

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"Это буквально перевернуло мой мир с ног на голову", - вспоминает она.

Переживаемые в детстве потрясения привели к тому, что привычка стала для нее механизмом борьбы со стрессом. Даже во взрослом возрасте поедание ногтей остается способом успокоиться в напряженных ситуациях.

Несмотря на то, что за 26 лет Джанет не столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за своей зависимости, она все же хотела бы избавиться от этой привычки. Одной из причин стали опасения повредить установленные виниры.

«Ты настолько травмирована, что не задумываешься над тем, как это может повлиять на тебя», — говорит она. «Когда мы снимали шоу, моя старшая дочь вспомнила что-то о грибке. Я никогда не задумывалась о том, какие последствия это может иметь для меня».

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После выхода программы Джанет начала получать сообщения от людей, также сталкивающихся с подобными проблемами. Теперь она советует всем, кто имеет схожие зависимости, искать более безопасные способы борьбы со стрессом и эмоциональными переживаниями.

«Найдите другой способ справиться со своим стрессовым фактором», – призывает женщина.

Напомним, женщина смешала прах умершей собаки с краской для татуажа век.

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