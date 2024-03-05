Мама проиграла дело об инвалидности более чем на 760 000 евро из-за "компромата всех времен" — фото

Она утверждала, что не могла работать более пяти лет из-за постоянной боли в спине и шее.

Мама, пытавшаяся получить сумасшедшую сумму за травмы, полученные ею в автокатастрофе, проиграла дело после того, как выплыла невероятно компрометирующая фотография.

Об этом пишет ladbible.com.

36-летняя Камила Грабска заявила, что осталась в состоянии "инвалидности" после того, как в феврале в 2017 году ее машину ударили сзади.

Подав иск на том основании, что она не могла работать более пяти лет, играть с детьми или выполнять работу по дому из-за постоянной боли в шее и спине, Грабска попыталась потребовать 760 383 евро за ее травмы.

Однако Высокому суду Ирландии в Лимерике была показана фотография, которая положила конец ее делу, поскольку 8 января в 2018 году она была изображена победительницей в конкурсе по метанию рождественской елки.

Камила Грабска / Фото: facebook.com/clarecountycouncil

Мама двоих детей утверждала, что, хотя она выглядела счастливой на фото, на которых было изображено, как она швыряет рождественскую елку, на самом деле она все еще страдала от боли.

Однако судья Кармел Стюарт отвергла дело Камилы и заявила, что "очень наглядная фотография" матери, бросающей рождественскую елку, помогла ей принять решение.

По сообщению Irish Independent, она сказала: "Это очень большая натуральная елка, и она бросает ее очень умело. Боюсь, я не могу не прийти к выводу, что претензии были полностью преувеличены. На этом основании я предлагаю отклонить иск".

Камила Грабска / Фото: facebook.com/clarecountycouncil

Мама рассказала врачам, что после автокатастрофы ее травмы были настолько серьезными, что она не могла приподнять тяжелую сумку, не почувствовав боли.

В судебных документах утверждалось, что после того, как она уволилась с работы после аварии и получила пособие по инвалидности, ее потеря заработка из-за неспособности работать составила 500 000 евро.

Она также рассказала, что были дни, когда она даже не могла встать с постели из-за сильной боли, и что ее мужу приходилось приносить ей лекарство туда, где она лежала.

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Суд узнал, что всего через несколько дней после того, как ее сфотографировали победительницей в соревновании по метанию рождественской елки, она рассказала врачам об ужасной боли, которую она испытывала.

Суду также было показано видео, на котором она более часа дрессировала свою собаку в парке.

Грабска опровергла версию о том, что она инсценировала свои травмы, и сказала, что "просто пыталась жить нормальной жизнью", но судья сказал, что ее действия "полностью расходятся" с ее утверждениями о травмах, полученных в автокатастрофе.

Напомним, мужчина больше не может иметь детей из-за роковой ошибки хирургов. Он обратился к медикам из-за кардинально другой проблемы.

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