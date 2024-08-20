Мама, разорвавшая 15-летний брак ради молодого египтянина, осознала ужас через несколько дней

Застряв в "застоявшемся браке", жизнь британки Джулии Кларк изменилась навсегда во время семейного отпуска в Египте, и ее окончательное решение оставило ее с серьезным сожалением.

Об этом пишет Mirror.

53-летняя мама троих детей отдыхала с мужем Питером и их двумя дочерьми, Мелиссой и Амейлой, когда она привлекла внимание работника отеля Ахмеда, которому сейчас 35 лет. В октябре в 2016 году Ахмед добавил ее в друзья в Facebook и они начали общаться. Дружеская беседа в конце концов переросла в романтическую, и через три месяца Ахмед признался в любви домохозяйке Джулии, которая вскоре стала испытывать то же самое.

Подслушав телефонные разговоры Джулии с Ахмедом, муж Питер сказал, что если она хочет новой жизни, ей нужно просто уйти. Не в силах бороться со своими чувствами к Ахмеду, Джулия поверила, что он был прав на тот момент, но, следуя зову сердца, ее иллюзии лопнули.

Джулия и Ахмед / Фото: Mirror

Джулия и Питер начали свой бракоразводный процесс в марте в 2017 году, оставаясь в дружеских отношениях. Несмотря на печаль, Джулия с нетерпением ждала возможности начать все заново с "мальчиком-игрушкой" Ахмедом и в сентябре в 2018 году улетела в Египет в 12-дневный отпуск. Именно во время этой поездки Ахмед сделал предложение и влюбленная Джулия с радостью согласилась.

В сентябре в 2020 году, после того, как она летала в Египет каждые восемь-девять месяцев, Джулия из Линкольна попрощалась с семьей в аэропорту и отправилась в свою "новую жизнь" с Ахмедом. Пара поженилась всего через 12 дней в Каире, но, к сожалению, их сказочный роман был непродолжительным. По словам Джулии, с этого момента она сделала сокрушительное осознание поведения Ахмеда.

Джулия и Ахмед / Фото: Mirror

"Ахмед больше не беспокоился о том, чтобы держать меня за руку на публике, и не хотел водить меня в кафе. Он шел на несколько часов ночью и оставлял меня одну в квартире, не давая никакого представления, где он находится. Я и так страдала тревожностью, но это усугубило ситуацию. Через год я вернулась в Англию, чтобы посетить свою семью на два месяца, и когда я собиралась вернуться в Египет, я отправила Ахмеду сообщение с вопросом, можем ли мы снова жить хорошо. Он начал водить меня куда-то чаще, и я подумала, что он изменился", – пожаловалась она.

Затем, в феврале в 2022 году, Ахмед повел Джулию в "хорошее" кафе, которое ей нравилось, и выдал огромную "бомбу", которая "взломала" ее. Джулия вспомнила: "Он сказал мне, что ему нужно жениться на египтянке, чтобы иметь детей, поскольку я уже старше и у меня уже наступила менопауза. Это сломило меня. Я не могла сидеть и знать, что мой муж поехал рожать детей с другой женщиной. Мы говорили о других женах на протяжении всех наших отношений, но он сказал мне, что ему никто не нужен и что он не прочь не иметь своих детей. Мы поженились по исламским законам, и они спросили меня, какие условия я хочу включить в брачный договор, поэтому я сказала, что не хочу, чтобы он женился на второй жене. Однако Ахмед имел право на четырех жен, поэтому у нас было письменное соглашение, что если он захочет еще одну жену, он должен получить мое разрешение, которое, очевидно, я никогда не смогу дать. Я сказала ему, что не могу делиться им. Он сказал мне забыть то, что он сказал, но я не могла, и мы отдалились. Я отступила от отношений, потому что не видела в них будущего. Я чувствовала себя глупо. Мой бывший Питер был хорошим человеком. Я отдала Ахмеду все. Я отдала ему мир".

Ахмед покинул их квартиру до июля 2022 года, и они развелись в сентябре в 2022-м. Джулия, которая чувствует, что "потратила впустую шесть лет своей жизни", вернулась в Великобританию в ноябре в 2023 году как раз к 18-летию своей дочери, а через шесть недель она улетела в Египет, поскольку у нее там все еще была квартира. Она вернулась в Линкольн в январе в этом году и говорит, что все еще скучает по "людям и культуре" Египта.

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Хотя она все еще надеется найти того единственного, Джулия считает, что "нет никаких шансов на примирение с Питером". Она продолжила: "Я встретила другого египтянина до того, как вернулась в Великобританию, он был ближе к моему возрасту, и я думаю, что он действительно заботится обо мне. Но в моменты сомнений в себе я думаю: "Это не по-настоящему ", потому что я ошибочно думала, что то, что у меня было с Ахмедом, было подлинным".

Ахмед сказал: "Это была исламская свадьба в исламской стране, так что технически мне разрешалось иметь четырех жен. Джулия – англичанка, а я – египтянин, и между нами много отличий в мышлении и культуре".

Напомним, турист прилетел в Египет и обнаружил, что его гостиницы на самом деле не существует. Он самостоятельно забронировал "роскошное" жилье.

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