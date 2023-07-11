Мама семерых детей стала первой женщиной, поднявшейся на вторые семь вершин мира — фото, видео

Мама семерых детей установила свой третий мировой рекорд в альпинизме, став первой женщиной, покорившей вторые семь вершин.

Об этом пишет NTK.

Дженн Драммон стала одной из двух человек в мире, справившихся с этой задачей, поднявшись на вторые по высоте горы на всех семи континентах.

Так, американка покорила К2 в Азии, Охос-дель-Саладо в Южной Америке, Логан в Северной Америке, Дых-Тау в Европе, Кению в Африке, Тайре в Антарктиде и Сумантре в Австралии-Океании.

Дженн Драммон / Фото: needtoknow.co.uk

При этом Дженн установила еще два мировых рекорда, став второй женщиной, покорившей гору Тайри, и третьей женщиной из Америки, покорившей вершину К2.

"Вершина — это совокупность всей борьбы, которую вы продолжали преодолевать даже когда не хотели этого. Было много моментов, когда я скучала по пляжу или объятиям своих детей, или даже просто по унитазу, чтобы посидеть", — сказала 43-летняя жительница Юты.

В 2018 году Дженн чудом выжила в почти смертельной автокатастрофе, решив, что с тех пор она будет жить полной жизнью.

В свой 40-й день рождения она решила, что хочет подняться на гору, начав свою альпинистскую поездку, поднявшись на Ама-Даблам в Непале.

Во время подготовки к восхождению на Ама-Даблам Дженн также учила дома своих семерых детей: 16-летнего Джека, 15-летнего Джо, 14-летнего Джейкоба, 12-летнего Джонатана, 11-летнего Джошуа и 10-летних Яну и Джулию.

Дженн с детьми / Фото: needtoknow.co.uk

Она вспомнила: "У одного из моих сыновей были проблемы с домашним заданием по математике, я сказала ему, что мы делаем сложные вещи, а он посмотрел на меня и сказал: "Если мы делаем сложные вещи, почему ты не поднимаешься на настоящую гору, такую как Эверест?". Я посмотрела с ним на Эверест и подумала, почему бы не Эверест, если для него это "настоящая" гора, возможно, мне следует подняться на нее, чтобы укрепить наш семейный девиз о том, что мы делаем трудные вещи".

Дженн Драммон / Фото: needtoknow.co.uk

Дженн немедленно наняла тренера, который подал ей идею о вторых семи вершинах.

"Семь континентов, семь гор, и у меня семь детей… Итак, джек-пот! Я увлеклась этой идеей, и вот мы уже через 2,5 года с установленным рекордом!" – вспомнила женщина.

Начав экспедицию в 2020 году из Охос-дель-Саладо, Дженн завершила ее на горе Логан в Канаде.

"Гора Логан была для меня самой сложной, просто из-за отсутствия поддержки на горе. Однажды ночью мы попали в очень сильный шторм, который закапывал палатку в снег каждые три-четыре часа, и нам нужно было выбраться из нее, чтобы раскопать. Этот шторм был очень ветреный, поэтому мы были готовы к тому, что палатка порвется и мы окажемся в стихии без этой защиты, если это произойдет, что действительно нервничало", — рассказала Драммон.

Дженн Драммон / Фото: needtoknow.co.uk

Вдохновляя свою маму на протяжении всего пути, семеро детей стали ее болельщиками, черпая вдохновение, когда их мама отвечала их семейному девизу: "Мы делаем тяжелые вещи".

Теперь она планирует написать книгу, где поделится всем, что узнала из своей экспедиции, а также провести некоторое время со своими детьми.

Напомним, мужчина показал реальность ночлега в "зоне смерти" на Эвересте. Это область на высоте более 8000 метров.

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