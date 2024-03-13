Мама случайно назвала свою дочь в честь порнозвезды: как ее зовут

Новоиспеченная мама рассказала, как случайно назвала свою дочь в честь порнозвезды. Это заставило ее задуматься над тем, не стоит ли сменить имя, пока еще не поздно.

Женщина написала на Reddit: "После долгих месяцев размышлений о правильном имени для ребенка, мы наконец-то нашли то, которое нам обоим понравилось – Эвелина Джульет. Потом я загуглила это имя. Бум. Выбило только порносайты, потому что это имя порнозвезды. Может найти новое второе имя для Эвелины? Мы думали об Эвелине Джулиане, но это слишком длинное имя и звучит слишком похоже на поэму".

Признаваясь, что она не против того, чтобы ее ребенок носил имя порнозвезды, женщина все же опасается, что это может негативно отразиться на ее дочери в жизни, особенно в школьные годы.

Она добавила: "Я не хочу, чтобы над моим ребенком издевались и стыдили, если она в будущем будет гуглить имена в школе. И, конечно, большинство людей не знают, что это "имя порнозвезды", но если кто-то случайно загучит ее имя, оно появится. Я пытаюсь выяснить, насколько меня это должно волновать. Что бы вы подумали?".

В комментариях пользователи поделились, что думают по поводу этой ситуации:

Какие шансы, что кто-то будет гуглить только имя вашего ребенка? Будь это имя и фамилия, это было бы гораздо большей проблемой. Возможно, написать Джульетта – это отодвигает поиск на третью строчку, и по крайней мере не в топ-результат

Дайте ей пять лет, и ее видео и имя исчезнут в неизвестность

Мне кажется, что я много гуглил имена в школе, поэтому я, наверное, изменил бы его ради нее. Хотя это красивое имя

Впоследствии автор сообщения поделилась, что все же планирует сменить второе имя на другое, а "Эвелину" оставить.

Напомним, две женщины и мужчина официально стали родителями ребенка. У малыша теперь три фамилии.

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