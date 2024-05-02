Мама случайно пригласила на день рождения дочери 487 гостей, включая ее босса и экса – видео

Еще один подвох – все они увидели, как подписаны в ее телефоне.

Мама испытала самый большой шок в своей жизни, когда узнала, что пригласила весь свой список контактов на день рождения дочери.

Эмили Кинг из Сан-Франциско сделала электронное приглашение на первый день рождения своего ребенка, и сайт спросил ее, хочет ли она "импортировать список контактов". Она думала, что этот запрос позволит ей выбрать людей, которых она хочет пригласить. Но сайт не только импортировал все 487 контактов с телефона, но и предоставил им доступ к информации о вечеринке и пригласил их прийти.

"Я пригласила не только своего босса, но и всех своих коллег, всех людей, когда-либо хранившихся в моем телефоне", — рассказала она своим подписчикам в TikTok. "Но он отправил приглашение на основе того, как они хранятся в моем телефоне. Я хочу, чтобы вы задумались на секунду и подумали о всех, кто есть в вашем телефоне, о том, как они хранятся в вашем телефоне, и представили, как они получают приглашение".

Эмили добавила, что Дерек, возле имени которого стоит закатывающий глаза смайлик получил приглашение, а также женщина по имени Джесс, которую сохранили под названием "Джесс – ударила ее машину на парковке".

Она закончила клип словами: "Я должна уволиться или получить новую личность, я даже не знаю".

В следующем видео она объяснила, что поняла, что что-то не так, когда увидела почти 500 имен в списке приглашенных на вечеринку.

"Я отменила вечеринку, но, к сожалению, приглашения уже были разосланы. Поэтому люди больше не могли видеть информацию о вечеринке, но у них все еще было приглашение на своем телефоне. Люди достаточно хорошо отнеслись к этому. Мой босс и мой бывший считали, что это было очень смешно. Что касается всех несчастных имен, которые были у меня в контактах, они не ответили, что, пожалуй, хорошо, и, надеюсь, они не появятся".

Поскольку приглашение осталось в телефоне, Эмили пришлось вести неловкий разговор о том, почему гости больше не могут получить доступ к деталям после того, как она удалила событие.

"Мне пришлось объяснить им, что на самом деле это более эксклюзивное событие", – добавила она.

Затем Эмили заявила, что сайт "не заплатил за ее терапию", а дал ей ваучер, который она могла использовать для кормления гостей на вечеринке.

Она сказала, что рада, что опубликовала видео в Интернете, поскольку многие помогли ей чувствовать себя лучше из-за того, что она пережила, и из-за того, что в их телефонах были странные имена людей.

В комментариях пользователи поделились своими мыслями по поводу курьезной ситуации:

У меня также есть "Джесс, которая ударила мою машину". Интересно, это та же Джесс

Оооо неееет!!! У меня мой сосед сохраняется как "Придурок на джипе"

А еще в приглашении каждый может увидеть, кого еще ты пригласил!!! Я бы хохотала из списка без остановки!!!

Напомним, более 100 гостей отравились на свадьбе. В Сети появилось видео, как люди сидят в ожидании медицинской помощи.

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