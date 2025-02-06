Мама "травмирована" тем, что нашла внутри нормальных с виду бананов — фото

Покупка пищи иногда не бывает такой простой, как можно подумать. К примеру, мама из США приобрела 4-летней дочери бургер и была напугана "соусом" внутри. Теперь австралийка поделилась своей ужасной находкой внутри недавно приобретенных бананов.

Мама написала в Facebook предысторию и поделилась удивившими пользователей фото, передает New York Post.

"Купила эти бананы на прошлой неделе, они были зелеными — ждала, пока они созреют — мой младший захотел банан перед сном, поэтому я разрезала половину и почувствовала отвращение", — написала она в своем сообщении. "Внешне бананы не выглядели так, будто у них были какие-то проблемы, и постепенно желтели. Никогда не видела ничего подобного. Что это, черт побери, такое?!".

Бананы / Фото: Facebook

Неудивительно, что комментаторы разделили ее отвращение от вида этих бананов, больше напоминавших скелеты. Также пользователи пытались выяснить причину, а некоторые возлагали вину на грибковую болезнь или инфекцию: "Похоже, у них нигроспора – грибковое заболевание", "Изображение из Google говорит, что это болезнь Моко", "Банан имеет грибковую инфекцию. Существует большая вероятность, что много бананов из одного грона/фермы".

Другие же обвиняли в этом условия хранения: "Они были в холодильнике?", "Похоже, что их заморозили и разморозили", "Может, это из-за жары? Или они ставят их в прохладную комнату, а затем вытаскивают и выставляют снова и снова".

Впрочем, вне зависимости от причины, пользователи призвали женщину отнести их обратно в магазин, чтобы увидеть, сможет ли она получить возмещение.

Напомним, мужчина купил в даркнете таинственную коробку за $666 и был напуган содержимым. Он показал, что там было.

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