Мама троих детей ошарашила результатом серии пластических операций: фото до и после

Британка Джемма Мерфи потратила 12 000 фунтов стерлингов (почти 15 тыс долларов) на процедуру "превращения мамочки" – серию пластических операций после родов.

Женщина решилась на это после рождения троих детей, пишет mirror.co.uk.

30-летняя мама, у которой осталось 2,5 кг обвисшей кожи, рассказала, что чувствовала себя "потерянной", а не счастливой, когда родила своего третьего ребенка Пикси, которому сейчас пять лет.

Джемма до первой беременности / Фото: mirror.co.uk

Джемма во время беременности / Фото: mirror.co.uk

Впрочем, потом она наткнулась на процедуру "превращения мамочки". Пакет включает в себя подтяжку груди, грудные имплантаты, подтяжку живота и восстановление мышц.

Джемма легла под нож хирургов в мае в 2021 году.

Фото: mirror.co.uk

Хотя она была очень довольна результатами, предстоял долгий путь к выздоровлению.

Фото: mirror.co.uk

"Восстановление было хуже, чем после кесарева сечения, поскольку я имела разрыв в 5 см от диастаза прямых мышц живота, но это было очень недолго. Через две недели я вернулась к изготовлению мебели. У меня только что была повторная операция подтяжки живота, когда мои мышцы снова открылись, но у меня были и мама, и партнер, которые помогали мне с детьми и работой дома. Что касается меня, я ни о чем не жалею, за исключением того, что мне досадно, что я не сделала этого раньше", – рассказала она.

Фото: mirror.co.uk

Впрочем, хейтеры написали женщине, что она зря потратила деньги. Как она отметила, в большинстве негативные комментарии оставляли именно мужчины.

"Они писали: "Ты тратишь деньги зря" или "Ты не думаешь о своих детях". Я достаточно толстокожая, но я знаю, что никто из них никогда не столкнется с огромными потрясениями, которые рождение ребенка дает на твое тело. Поэтому их мнение меня не волнует", – прокомментировала она.

Теперь Мерфи вместо 16 размера одежды носит 10, а ее грудь из размера 32B стала 32F (шестой).

Фото: mirror.co.uk

Джемма надеется, что рассказ о ее превращении побудит других мам делать то же, чтобы чувствовать себя уверенно в своем теле.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, украинка-обладательница самых больших скул похвасталась новой пластикой. Анастасия Покрещук показала, что сделала.

Читайте также: