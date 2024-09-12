Мама в отчаянии после того, как в роддоме перепутали ее близняшек – фото

Озадаченная мама осталась в состоянии постоянной растерянности после того, как работники больницы перепутали ее близняшек, и она не знала, кто из них кто.

Об этом пишет New York Post.

Саффрон Крисп тщательно выбирала имена для своих девочек задолго до их рождения, но ее лучшие планы были перевернуты с ног на голову, когда акушерки вытащили "не того" ребенка первым.

"Пришел мой консультант и сказал, что сначала вытащили не того ребенка, — пожаловалась 24-летняя женщина. – И не тот ребенок вышел первым, а поскольку первого ребенка звали Дилайла, то второго – Азайла".

Саффрон рассказала, как она дала имена своим детям, когда они были еще в утробе матери. Обозначив ребенка А и ребенка Б, она назвала А Дилайлой, а Б – Азайлой, предполагая, что они появятся на свет именно в таком порядке.

Саффрон Крисп с дочерьми / Фото: tiktok.com/@thewardtwins24

Путаница началась, когда Саффрон, планировавшая естественные роды, сделали экстренное кесарево сечение. Ей сказали, что ребенок А родится первым, но этого не произошло.

После родов Саффрон оказалась в странной ситуации, когда заметила, что что-то не так. Азайла, которая на протяжении всей беременности была больше, вдруг оказалась меньше – и ей сказали, что это была Дилайла.

Она сказала: "Близнец А был меньше, он был ближе к выходу, и нам сказали, что близнец А все равно выйдет первым. Когда они вытащили младенцев, я лишь мигом взглянула на них через экран, а затем Дилайлу забрали в отделение интенсивной терапии новорожденных. На протяжении всей беременности Азайла была более крупным ребенком, поэтому когда мне дали ее, я подумала: "Боже мой, она такая крошечная, какой же маленькой будет Дилайла?"

Близнецы / Фото: tiktok.com/@thewardtwins24

Саффрон начала паниковать, поскольку Дилайла должна была быть вдвое меньше Азайлы, и она предполагала, что маленькая девочка надолго останется в отделении интенсивной терапии.

"Но когда через шесть часов они привезли Дилайлу ко мне в палату, она была огромной, — сказала она. – Они просто вытащили ту, которую хотели, и назвали ее Дилайлой, но мы с моим партнером посмотрели на них и сказали, что не будем менять их обратно, потому что она – Азайла, а она – Дилайла".

Саффрон Крисп с дочерьми / Фото: tiktok.com/@thewardtwins24

Несмотря на неразбериху, Саффрон и ее партнер решили не менять имена снова, даже если они больше не могли быть уверены, кто из близнецов есть кто.

"Ты смотришь на них, и они выглядят так же, как и их имена, и я думаю, что даже если бы они появились на свет наоборот, я, наверное, поменяла бы их местами".

Напомним, супруги сделали ДНК-тест ради развлечения и узнали, что воспитывают чужого сына. Семья почувствовала, что весь их мир разрушился.

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