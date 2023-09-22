Мама в шоке: 7-летняя девочка пришла домой с настоящим тату (видео)

Женщина разозлилась после того, как ее дочь пришла домой с настоящей татуировкой на ноге.

Об этом пишет Mirror.

Ее шок стал еще больше, когда она поняла, что это сделал член семьи. Мама по имени Ньюски, объяснила, что ее дочь Джейд отправили проводить время с родственниками отца.

Когда девочка гостила у своей тети, она позвонила маме и спросила, можно ли ей сделать татуировку. Ньюски ответила ей "нет" и положила трубку, думая, что на этом все и кончилось. Но когда она вернулась домой, она была шокирована, обнаружив, что у ее ребенка на ноге было витатуировано кривое сердце.

Тату на ноге 7-летнего ребенка / Фото: скриншот с видео

Мама рассказала об этом в серии видеороликов TikTok. В первом видео она показала татуировку и написала: "Кто в здравом уме делает татуировку семилетнему ребенку? Берегитесь тех, к кому вы отпускаете своих детей!".

Люди поспешили прокомментировать ситуацию, многие посоветовали ей позвонить в полицию. Другие убеждали мать вместе с дочерью навестить врача, чтобы убедиться, что татуировка не заражена. Некоторые люди также успокоили ее, заявив, что чернила впоследствии "потускнеют".

В следующем видео Ньюски посадила дочь и спросила, как именно произошли события. "Чья идея была тебе сделать татуировку?" — спросила она, на что Джейд ответила: "Тетушки". "Что она сказала?", – продолжила мама. "Она спросила, что сказала мама, и я ответила, что мама сказала нет", – объяснила Джейд.

Затем дочь заявила, что, несмотря на то, что она знала, что у нее нет разрешения, ее тетя продолжала делать татуировки. По словам девочки, тетя также сделала татуировку двум своим детям, не меняя иглы. Женщина вроде бы даже не воспользовалась трафаретом, а сразу взялась за тату-пистолет.

Ньюски объяснила, что не знала, что Джейд может пойти к своей тетушке. Она отправила семилетнего ребенка к бабушке, которая затем без разрешения Ньюски отвезла Джейд к тете. В другом видео мама утверждала, что бабушка Джейд сказала, что татуировка ненастоящая, и попыталась сказать, что это хна.

"Я нахожусь в другом штате, поэтому мало что могу сделать. Я пошла к врачу, позвонила в полицию. Я беременна, поэтому мало что могу сделать", — сказала мать. "Когда я позвонила в полицию, они сказали, что не могут найти ее, потому что ее нет дома, и они не могут найти ее адрес". Она добавила, что поскольку отец Джейд находится в тюрьме, она ждет его реакции.

Напомним, мужчина отменил свадьбу из-за сестры невесты. Он рассказал, что она сделала, пока он спал.

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