Мама влюбилась в убийцу, которого заключили в тюрьму на 20 лет: "Он меня смешит" (фото)

Она объяснила, почему хочет построить свое будущее именно с ним.

Британка влюбилась в американского заключенного, отбывающего 20 лет за непреднамеренное убийство.

Об этом пишет New York Post.

В июне в 2024 году Робин Кетт увидела сообщение на Reddit от члена семьи 27-летнего Диандре Парсонса, который спрашивал, не желает ли кто-нибудь стать его другом по переписке. В сообщении семья отметила, что Парсонс, убивший человека из огнестрельного оружия, был одинок.

33-летняя мама-домохозяйка решила отправить сообщение из любопытства – она только что потеряла своего партнера, 35-летнего Ника, жизнь которого унес рак в декабре в 2023 году, и решила, что "жизнь слишком коротка".

"Я увидела его и подумала: "Почему бы мне не отправить ему сообщение?"- вспомнила женщина. "Моя подруга писала кому-то и сказала, что все иначе, и мне стало интересно".

Робин Кетт / Фото: swns

Она сказала, что они "мгновенно соединились", несмотря на то, что он не был ее "нормальным типом".

"С ним было очень легко разговаривать. Он казался настоящим", – поделилась Кетт. "Было такое впечатление, что я знала его всю свою жизнь. Вы знаете, когда вы чувствуете что-то, и это просто увлекает вас".

Когда Кэтт и Парсонс, оба из Коннектикута, впервые начали разговаривать, Парсонс не слишком много говорил о своих убеждениях, рассказывает Кетт, но со временем он начал открываться.

"Я погуглила его, чтобы убедиться, что он не маньяк", — призналась она.

Диандре Парсонс / Фото: swns

Парсонс признал себя виновным в непреднамеренном убийстве первой степени с применением огнестрельного оружия в Высшем суде Стемфорда после того, как вооруженное ограбление пошло не так. В сентябре в 2022 году он был приговорен к 20 годам.

"Начальное обвинение заключалось в тяжком убийстве", — пояснила Кетт. "Он пошел в дом, чтобы украсть марихуану, но там был мужчина с партнершей и ребенком. В тот день он не собирался никому наносить вред".

Робин Кетт / Фото: swns

Но Кэтт не осуждает Парсонса за то, что он был осужден за убийство.

"Я не могу связать его с преступлением. Я не осуждаю", – говорит Кетт. "Вы не можете судить человека за то, за что он сидит. Вы не знаете личных обстоятельств".

Они переписываются каждый день, и Парсонс звонит Кэтт из тюрьмы, когда у него есть возможность. Он получает 10 сообщений и шесть бесплатных звонков в день, и они используют это время, чтобы обсудить все от еды до телешоу.

"Он меня смешит", – говорит Кэтт. "Я просто влюбилась. Это все естественно. Он сказал мне, что любит меня еще до того, как увидел мои фотографии".

Робин Кетт / Фото: swns

Пара общается уже четыре месяца, и Кэтт планирует собрать деньги и оформить документы, чтобы получить разрешение на свидание, чтобы в следующем году полететь на встречу с осужденным убийцей в тюрьме.

Несмотря на 20-летний срок заключения, Парсонс имеет право на условно-досрочное освобождение через шесть лет.

"Он много говорит о будущем", – говорит Кэтт. "Я бы переехала туда. Я хочу иметь будущее с ним. Потеряв своего партнера в декабре, я поняла, что жизнь слишком коротка. Я не надеялась, что когда-нибудь снова обрету любовь", — добавила она.

К счастью для Кэтт, ее друзья и семья тоже не осуждают ее – они говорят ей: "Если ты можешь обрести счастье, хватайся за него".

Напомним, женщина влюбилась в убийцу и четыре года планировала свадьбу. Они были вместе 17 лет, но после освобождения он ушел к другой.

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