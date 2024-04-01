Мама выгнала дочь из дома из-за первоапрельского розыгрыша: что она придумала

Мама, которая приходит в себя от первоапрельского розыгрыша, устроенного ее "жестокой" дочерью, призналась, что ей сложно "простить и забыть" эту затею.

49-летняя женщина, дочь которой всегда была "шутницей", рассказала на Reddit, что 21-летняя девушка четыре дня находилась в больнице, где она посещала ее ежедневно до 1 апреля, когда ее соседи и другие друзья взяли ее под опеку.

Она поделилась, что 1 апреля ей позвонила заплаканная соседка по комнате и сообщила ужасные новости: "Она сказала, что состояние Сьюзен внезапно ухудшилось и она умерла. Оглядываясь назад, я должна подумать, что что-то произошло, но услышав это в тот момент, я превратилась в рыдающую руину".

Затем она рассказала о своем "удивлении и ужасе", когда через пол часа ее "умершая" дочь Сьюзен и ее соседка по комнате появились в ее доме с криками: "Первое апреля!". "Оказалось, что ей разрешили покинуть больницу, и именно так она решила сообщить мне об этом", – написала она.

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Признавшись, что горько-сладкий розыгрыш не оставил ее равнодушной, она добавила: "Я не знала, что такое возможно. Я не знала, что можно чувствовать такое облегчение и одновременно быть такой взбешенной. Я назвала эту шутку ужасной, накричала на нее и сказала, что ей не рады в моем доме в будущем".

На Пасху женщина принимала родственников и ее дочь решила без приглашения присоединиться к семейному собранию: "Я заставила ее отдать ключ и сказала, чтобы она убиралась из моего дома, и хотя она очень упорно не поддавалась, в конце концов пошла со слезами на глазах. Остальная встреча была, разумеется, неудобной".

Признавшись, что ей невероятно трудно простить, она сказала: "Это не значит, что я никогда не прощу ее, или что я не буду контактировать с ней, или что-то подобное, но я просто слишком обижена и злюсь, чтобы говорить или смотреть на нее сейчас, чтобы иметь любую дискуссию о случившемся".

Хотя ее дочь звонила ей каждый день, чтобы попытаться искупить свою вину, она рассказала, что игнорировала все ее звонки, и теперь семья разделилась на тех, кто считает, что за поступки нужно отвечать, и тех, кто считает, что она должна простить и двигаться дальше.

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После просьбы о беспристрастном совете от читателей Reddit, она получила огромную поддержку от других матерей, которые не могли поверить в то, что сделала ее дочь: "Сказать родителям, что их ребенок мертв – это слишком, и она должна это признать", "Тебя действительно оскорбили очень недоброжелательно, и тот факт, что твой первый инстинкт – ответить добротой, свидетельствует о том, что твое сердце на правильном пути", "Они позволили этому длиться 30 минут! Представьте, сколько боли она испытывала в течение этого времени", "У меня есть дети, и весь мой мир развалился бы на куски. Пол часа были бы абсолютной вечностью. Это просто чистое зло".

Напомним, парень бросил девушку из-за того, что та стала "слишком толстой". Она утерла ему нос похудением на 45 кило.

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