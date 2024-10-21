Мама вышла на работу с декретного отпуска снова беременной: почему это закончилось судом

Мама потеряла работу после того, как вернулась из декретного отпуска и сообщила, что ждет еще одного ребенка.

Об этом сообщает Metro.

Никита Твитчен подала иск о несправедливом увольнении после того, как в апреле в 2022 году ее уволили с должности административной ассистентки в строительной компании First Grade Projects, базирующейся в Понтиприде, Великобритания.

Она рассказала трудовому трибуналу, что ее встреча с директором Джереми Морганом "началась позитивно", и босс сказал, что с нетерпением ждет ее возвращения. Но она сказала, что ее начальник был "шокирован", когда в конце встречи она сообщила, что снова беременна.

Твитчен описала, что ее рабочие отношения с Морганом были "очень хорошими", и он был "очень отзывчивым", когда ей нужно было поговорить с ним. Но когда ее декретный отпуск закончился в марте в 2022 году, никто не вышел на связь, чтобы обсудить ее возвращение на работу. 4 апреля она спросила Моргана о праве на отпуск в конце года, но он "не ответил по существу", что было нехарактерно для него, услышал трибунал.

Никита направила сообщение о преследовании 11 апреля и еще раз 18 апреля. Позже в тот же день Морган позвонил ей и сообщил, что ее увольняют из-за финансовых затруднений и задержаний с некоторыми платежами компании.

Позже он заявил, что устанавливается новое программное обеспечение, а значит, ее роли "больше не будет". Но судья Робин Харвард отметил, что на февральской встрече Морган не упоминал о финансовых трудностях или сокращениях, а наоборот, сказал, что бизнес процветает. Даже в апрельском телефонном разговоре он не упоминал о новом программном обеспечении.

Судья раскритиковал неспособность "Первого класса предоставить какие-либо доказательства предполагаемых финансовых затруднений или нового программного обеспечения" во время судебного разбирательства.

И ни на одном этапе Твитчен не получила письменного заявления с изложением причин ее увольнения. Никита заметила, что после ее увольнения компания провела ребрендинг, наняла работников и инвестировала в транспортные средства. Судья сказал, что эти показания "подвергают сомнению" утверждение Моргана о том, что компания находится в тяжелом финансовом положении.

Судья установил, что Твитчен была уволена из-за ее беременности.

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Судья принял во внимание "изменение отношения" Моргана после того, как он узнал о беременности, изменение его "скорости реагирования" на сообщение, а также "полное отсутствие какого-либо последовательного альтернативного объяснения, основанного на доказательствах", несмотря на широкие возможности предоставить такое объяснение.

Он постановил, что увольнение было несправедливым, дискриминационным и, вероятно, повлекло за собой Твитчен "настоящую тревогу и страдания в течение определенного периода времени, поскольку она была уволена во время беременности и потеряла чувство финансовой безопасности со всеми семейными обязанностями, которые она имела".

Судья обязал First Grade и Моргана выплатить компенсацию на общую сумму 28706 фунтов стерлингов (1,5 млн грн).

Компания сообщила WalesOnline в своем заявлении: "Мы крайне разочарованы результатом судебного разбирательства. Мы активно изучаем всю соответствующую информацию и рассматриваем все доступные варианты. Пока мы не можем предоставить никаких дальнейших комментариев".

Напомним, офисная работница отсудила у начальника деньги после того, как он не поздоровался. Начальник отдела кадров трижды отказался поздороваться с ней и повысил зарплату двум коллегам, не уведомив ее об этом.

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