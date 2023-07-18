Мама заказала сыну на день рождения стриптизершу и озадачила Сеть – фото

Именинник также был не в восторге от подарка.

Мама разделила пользователей Сети на два лагеря после того, как наняла стриптизершу, чтобы подарить своему сыну частный танец на его 18-летие.

Об этом пишет NTK.

На кадрах с празднования, состоявшегося в Нуэво-Леоне, Мексика, видно, как мама приносит торт для именинника.

Женщина подарила сыну на 18-летие стриптизершу / Фото: скриншот с видео

Как только он задул свечу, женщина велела ему держать глаза закрытыми, а в темной комнате заиграла музыка.

Сначала она вынесла торт, а затем представила свой сюрприз / Фото: скриншот с видео

Затем его мама позвала колоритную танцовщицу, которая была в маске и облегающем мини-платье.

К юноше вышла аппетитная танцовщица в откровенном платье / Фото: скриншот с видео

Когда парень открыл глаза, он был шокирован и расстроен своим подарком на день рождения и даже смущенно закрыл лицо.

Именинник был в шоке / Фото: скриншот с видео

Было слышно, как его мать громко кричала, когда женщина устроила имениннику частный танец.

Женщина подарила сыну стриптизершу / Фото: скриншот с видео

Пользователи были удивлены. В комментариях они спорили, была ли мама "лучшей" или просто "худшей".

Братан больше никогда ничего не попросит у своей мамы

Награда за лучшую маму определенно достается ей

Мне было бы очень стыдно

Именинник: "Я всего-то хотел PS5, Xbox или один из тех ПК, которые используют стримеры"

Кажется, я родился не в той части света

Какая современная мама, но это, пожалуй, слишком

Напомним, в Колумбии пара занялась сексом прямо под дверью церкви. Их сняли на видео.

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