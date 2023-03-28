Мама запретила бабушке менять подгузник ее ребенку и озадачила причиной такого решения

Женщина запретила бабушке и дедушке своего новорожденного сына менять ему подгузник.

Таким образом, мама хочет защитить его "конфиденциальность", пишет ladbible.com.

Пользователь обратилась на популярный родительский форум Mumsnet, чтобы выразить свою обеспокоенность после того, как ее свекровь решила помочь сменить подгузник ее малышу.

"Я очень заинтересована в защите частной жизни моего ребенка и предпочитаю, чтобы только я и мой партнер меняли подгузник сыну. Как-то свекровь пришла к нам и мой ребенок начал плакать. Вместо того, что отдать сына мне, она решила взять на себя ответственность сменить подгузник. Это раздражало меня, потому что это не ее дело", — написала она.

Пользователей изрядно озадачила позиция молодой мамочки. В комментариях они высказали свое мнение на этот счет.

Я действительно не понимаю, почему вы так поступаете. Но похоже, что у вас есть проблема. Если вы не можете доверить ближайшим родственникам смену подгузника, то когда ваш ребенок вырастет, вы будете буквально одержимы его "конфиденциальностью"

У вас какая-то паранойя. Что-то случилось с вами в детстве? Если да, возможно, вам нужна терапия

Думаю, что вам всерьез нужно разобраться в себе. Во-первых, все члены моей семьи предложили сменить подгузники, и 9/10 это потому, что они помогают и просто дают мне небольшую передышку. Я думаю, что это здорово

Напомним, 5-летний начинающий пекарь изрядно озадачил свою семью испеченной вкусностью. Ребенок хотел испечь хлеб в форме гриба, но форма напоминала мужской половой орган.

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