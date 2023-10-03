Мама жениха испортила помолвку своим признанием: что она сказала

Женщина рассказала, как ее помолвка превратилась в ужас из-за ее будущей свекрови.

23-летняя женщина написала на Reddit, что сначала пара решила отпраздновать событие вместе с семьей.

Однако вместо того, чтобы радоваться тому, что сын женится на любви всей своей жизни, его мама заявила, что расстроена тем, что он "бросит ее" и что она больше не будет "его номером один". Также женщина расплакалась.

После шокирующего признания невеста "стояла неловко, не зная, что делать", добавив, что они с 24-летним любимым отменили встречу с друзьями и ушли домой.

"Когда мы вернулись домой, я узнала, что моя будущая свекровь сказала моим братьям и сестрам, что мы слишком молоды, чтобы жениться. На следующий день она сказала, что это была шутка, и моя семья поняла ее неправильно. Мы попытались двигаться дальше и пошли осматривать площадку", — рассказала она.

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Будущие супруги выбрали место проведения свадьбы и назначили дату для "маленькой, уютной вечеринки" на 60 человек. Впрочем, когда свекровь узнала это, она несколько дней не говорила со своим сыном.

"Моему партнеру сказали, что она очень раздражена тем, что мы пошли и забронировали место на 60 человек, потому что она не может провести день со своей семьей… Зато она заставляет его чувствовать себя виноватым за день собственной свадьбы, потому что он не такой, как она хочет… Я не хочу вмешиваться в его семейные дела, но мне немного досадно, что она пошла за нашей спиной и сказала это моей семье… Моя семья полностью с этим не соглашается и считает, что мы должны делать то, что лучше для нас".

Впоследствии женщина обновила информацию и рассказала, что пара пошла поговорить с мамой ее любимого. Впрочем, ее встретили грубостью, криками и бранью.

В разделе комментариев многие согласились, что ее жениху необходимо установить границы со своей матерью, иначе это останется проблемой в будущем.

Ваш жених должен установить пределы сейчас. Если он не хочет устанавливать границы, тогда это нужно вам

Обратите внимание на то, как ваш жених справляется с этой ситуацией. Если он не ставит ее на место, тогда вы получаете представление о том, что вас ждет на протяжении всего брака. Представьте, как она будет навязчива, если у вас будут дети

Она ведет себя как ребенок, потому что она одна из тех сумасшедших, которые хотят жениться на своем сыне. Прекратите эту чушь в зародыше прямо сейчас, потому что, если вы этого не сделаете, будет только хуже

Напомним, женщина подала на развод с мужем из-за свекрови. Она рассказала, что произошло.

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