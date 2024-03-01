Мама жениха испортила свадьбу, облив невестку красной краской – фото

В Мексике мама жениха облила свою новоиспеченную невестку красной краской прямо в день свадьбы.

Эту историю рассказал пользователь Reddit.

Он написал, что невеста была родом из города матери ее возлюбленного. Впрочем, женщина была против этих отношений. Семья жениха была достаточно богатой, и думала, что ему тоже следует жениться на состоятельной женщине.

Они предпринимали всяческие попытки заставить мужчину разорвать эти отношения, в частности устроили травлю в социальных сетях. Также папа жениха предложил его избраннице пустой чек, в котором она могла написать любую сумму, которую хотела, в обмен на разрыв. Узнав о помолвке, мама даже симулировала сердечный приступ. Но все эти попытки положить конец отношениям потерпели неудачу, и мать, брат и сестра жениха заявили, что не будут на свадьбе.

Однако во время свадьбы, которая состоялась в начале февраля, невеста поднималась по лестнице церкви вместе со своим отцом, когда ее свадебное платье было загрязнено красной краской.

Мама жениха в день свадьбы облила невестку красной краской / Фото: reddit

Мама жениха в день свадьбы облила невестку красной краской / Фото: reddit

Некоторые люди запаниковали, опасаясь, что краска могла быть кровью.

Мама жениха в день свадьбы облила невестку красной краской / Фото: reddit

К счастью, невеста смогла пойти домой и переодеться в другое платье, прежде чем возвратиться в церковь.

Мама жениха в день свадьбы облила невестку красной краской / Фото: reddit

К сожалению, это не был конец их драмы, поскольку семья жениха якобы предупредила полицию, что они найдут наркотики в том месте, где делались свадебные фотографии. Но праздник удалось продолжить.

В сообщении также утверждалось, что семья жениха пыталась украсть его паспорт и визу, чтобы помешать паре отправиться в медовый месяц.

Напомним, мужчина избил невесту и гостей прямо на свадьбе. Также он разбил стулом стеклянную дверь.

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