Мама жила во лжи и только через 27 лет рассказала семье свою тайну: что скрывала

Реклама

Мама 27 лет хранила тайну от своей семьи, а затем драматически открыла им правду.

Муж Энн Батлер, с которым она прожила 37 лет, знал, чем занимается его жена, но их пятеро детей не имели представления о настоящей работе своей мамы.

Они думали, что она является дипломаткой в Государственном департаменте США, позволяющей им путешествовать по миру, но это была ложь, призванная скрыть ее настоящую профессию — шпионка ЦРУ.

Реклама

Она начала работать в ЦРУ в 1986 году и едва могла скрыть свою работу от мужа, но он знал, что не стоит задавать вопросы и помогал прикрывать ее перед детьми.

"Он никогда не спрашивал, где я была, с кем разговаривала, о чем мы говорили", - объяснила Энн. "Я могла исчезать на несколько дней, а он не знал, где я".

Остальные члены семьи не имели представления, чем на самом деле занималась Энн. Ее дочь Алексис рассказала Today, что «ни за что в мире» не могла бы представить, что ее мать была шпионкой, ведь она «была просто ее мамой».

В ЦРУ Энн было поручено «искать и переманивать агентов, которые могли бы приблизить ее к иностранным правительствам и террористическим группировкам».

Реклама

Энн Батлер / © Today

Это была опасная работа, и Энн каждый день боялась, что ее наконец-то разоблачат. Однажды она даже путешествовала несколько часов под вымышленным именем, будучи на девятом месяце беременности.

Однако впоследствии она призналась в своей двойной жизни, выпустив книгу Wife, Mother, Spy («Жена, мать, шпионка»), содержание которой утвердило ЦРУ.

Женщина всегда мечтала о карьере, которая позволила бы ей работать за границей, и подавала заявки во многие места; ЦРУ было только одним из них.

Она призналась IngramSpark, что совмещать семейную жизнь и работу, которую она должна была держать в тайне от них, была трудной задачей, хотя ей «никогда не приходилось выбирать между карьерой и семьей», даже несмотря на то, что она пропустила первый день рождения своего сына, когда застряла в Сараево.

Реклама

Она сказала: «Иногда было тяжело. Я должна оставаться сосредоточенной и выполнять свои задачи. У меня было очень мало времени. Все мое время было посвящено либо работе, либо семье. Я должна составлять списки и придерживаться своего плана. Я должна была думать заранее, готовиться. Я смогла объединить обе вещи... работать, искать людей для найма, руководить своими агентами, делать покупки, посещать выступления своих детей, готовить ужин, а потом начинать все сначала».

Ее старшая дочь узнала, что ее мама работает в ЦРУ, от школьной подруги, которая была дочерью ее босса, но другим четырем детям об этом рассказали лишь накануне вечеринки по случаю ее ухода на пенсию, чтобы она могла привести их в здание.

Напомним, двоих украинцев в Польше подозревают в работе на спецслужбы РФ.