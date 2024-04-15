Маму похвалили за то, что она выгнала беременную дочь из дома: в чем причина

Мама получила одобрение за свое решение выгнать из дома свою беременную дочь.

Делясь этой историей на Reddit, женщина объяснила, что ее 19-летняя дочь Роуз всегда была невероятно благоразумной и усердной.

Она написала: "Она всегда была умной девочкой. Она хорошо училась в школе и получила полное финансирование на обучение в местном колледже. Она живет со мной, ходит на учебу и хорошо учится. Несколько месяцев назад у нее появился новый парень, который мне не нравится. Я чувствую, что от него пахнет дерьмом. Он прикрывает это широкой улыбкой и большими обещаниями. Несмотря на мои предупреждения, они все еще встречаются, и теперь она беременна. Я предложила заплатить за аборт и взять несколько дней выходных на работе, чтобы забрать ее и помочь ей восстановиться. Она отказалась. Она собирается выйти замуж за своего парня, и они будут одной большой счастливой семьей. Он хочет переехать ко мне домой, а она бросит учебу, пока он будет работать, чтобы содержать их. Он бармен, который не ходит в колледж. Я смеялась над этой идеей, что ее разозлило".

После отказа разрешить парню Роуз переехать к ним, мама была ошеломлена, когда дочь сказала ей, что вместо этого ей придется помогать.

Она добавила: "Она всегда была очень здравомыслящим ребенком, я не знаю, откуда это все взялось. Я прямо сказала ей, что если она считает себя достаточно взрослой, чтобы иметь и воспитывать ребенка и выйти замуж, то ей нужно уезжать отсюда как можно быстрее и справляться со взрослой жизнью с отцом ребенка. Я вырастила единственного ребенка, которого хотела. Я не хочу, чтобы в моем доме жили еще дети. Я сказала ей, что буду покупать подгузники и навещать ее, но за этого ребенка я не несу никакой ответственности. Если она решит усыновить ребенка, а я уверена, что она этого не сделает, я помогу ей сориентироваться в этом вопросе. Она со мной не разговаривает. Мой муж (ее отчим) держится в стороне, но считает, что я могла бы помочь больше. Я сказала ему, что он может прийти и посидеть с ней, и он замолчал".

Объясняя немного больше, мама рассказала читателям, что ей было 19 лет, когда она родила дочь, и она думает, что именно тогда у дочери появилась идея, что все удастся.

Она добавила: "Я была замужем за ее отцом, который был военным. Я вовремя закончила колледж в возрасте 22 лет, и у нас все было хорошо, пока он не погиб на службе. Тот факт, что у меня все сложилось хорошо, омрачает суждение моей дочери, я думаю. Ее никчемный парень даже не может предложить ей или ее ребенку медицинскую страховку. Это совсем другой сценарий. Я не хочу ребенка в своем доме, и точка. И нянчиться с ним я тоже не буду. Я буду выполнять обычные бабушкины обязанности, например, приходить на дни рождения и покупать подарки, но не более".

Люди, прочитавшие противоречивое сообщение, быстро встали на сторону женщины. Один человек ответил: "Вы хорошо с этим справляетесь, особенно когда затыкаете рот своему мужу. Ей нужно осознать, во что она вляпалась". Другой пользователь написал: "Выгоняй ее. Я полностью на стороне мамы, у тебя есть варианты, и ты даже не пошла на это в стиле "я права, потому что я мама". Молодец!".

Напомним, известная актриса показала свою дочь, отцом которой является ее сын. Девочка родилась в прошлом году.

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