Мария прожила 117 лет: ученые раскрыли неожиданную тайну долголетия

Мария Браньяс Морера / © mirror.co.uk

Мария Браньяс Морера прожила 117 лет. Ученые установили, что тайной ее долголетия может быть здоровый образ жизни и еда.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Употребление трех йогуртов в день может быть залогом здоровой жизни, считают эксперты, исследовавшие организм женщины, которая когда-то была признана самым старым человеком в мире.

Врачи в Испании изучили ДНК и биологический профиль Марии Браньяс Мореры, которая была самым старым человеком в мире до своей смерти в прошлом году в возрасте 117 лет.

Ежедневный режим жизни долгожительницы включал регулярное употребление пробиотических йогуртов, которые, по мнению ученых, «сыграли важную роль в ее здоровом старении», а также отказ от алкоголя и табака.

Ее хорошая генетика также сыграла важную роль. Госпожа Браньяс, родившаяся в Сан-Франциско в 1907 году, переехала в Испанию в возрасте восьми лет. Она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании, а также пандемии испанского гриппа и Covid.

Она заразилась Covid в возрасте 113 лет, но полностью выздоровела и перед смертью попросила врачей «пожалуйста, изучите меня, чтобы я могла помочь другим».

Ее любимым йогуртом, который она ела ежедневно в течение 10 лет, был местный каталонский бренд. Он содержит большое количество полезных бактерий, в частности Lactobacillus delbrueckii bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые помогают бороться с воспалениями.

Она также ежедневно пила смузи из восьми различных зерновых культур, не курила, не пила алкоголь и не имела избыточного веса.

Женщина вела активную социальную жизнь, имела друзей и родственников поблизости.

Ученые обнаружили, что биологический возраст госпожи Браняс был на 15 лет моложе ее фактического возраста.

Доктор Манель Эстеллер, главный исследователь, сказал: «Обычно с возрастом мы становимся более склонными к болезням, но она была исключением, и мы хотели понять, почему. Впервые нам удалось отделить старость от болезней. До этого было очень мало доказательств, свидетельствующих о пользе йогуртов и здорового долголетия, поэтому это совершенно новое открытие».

Международная группа ученых под руководством исследователей из группы эпигенетики рака Института исследования лейкемии имени Жозепа Каррераса и Университета Барселоны исследовала весь спектр генетики госпожи Браньяс, сравнив ее с другими очень старыми людьми.

За год до ее смерти они собрали образцы жидкостей организма, включая кровь, мочу, слюну и кал.

Доктор Эстеллер добавил: «Мы можем разрабатывать лекарства, воспроизводящие эффекты хороших генов. Родители Марии передали ей очень хорошие гены, но мы не можем выбирать своих родителей».

