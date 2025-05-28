Марсоход во время селфи сфотографировал неожиданный объект на Красной планете

Марсоход NASA Perseverance / © Associated Press

Реклама

Марсоход NASA Perseverance сделал традиционное селфи на Красной планетеи зафиксировал спиралевидно извилистый столб красной пыли, который ученые называют «пылевым дьяволом».

Об этом сообщает издание Earth

Такие вихри возникают, когда солнечное тепло нагревает поверхность, заставляя воздушные карманы подниматься и вращаться. На Земле они распространены в пустынях.

Реклама

На Марсе, где плотность атмосферы составляет лишь около одного процента, «пылевой дьявол» может вытягиваться на сотни метров в высоту, но оставаться почти прозрачными, пока не наберет красноватой пыли.

Ученые ценят эти вихри для очистки панелей, выявления ветровых моделей и объяснения того, как пыль поднимается высоко в атмосферу.

Вихрь на селфи Perseverance пронесся через долину Неретвы. Этот узкий канал когда-то поставлял воду в кратер Езеро, доставляя осадки, которые сейчас помогают исследователям толковать древний климат Марса. Это изображение намекает на ветреные условия в Езеро.

«Автопортрет марсохода в районе холма Ведьмин Хейзел дает нам прекрасный обзор местности и оборудования марсохода. Хорошо освещенная сцена и относительно чистая атмосфера позволили нам зафиксировать пылевого дьявола, расположенного в трех милях к северу в долине Неретвы», — отметил Джастин Маки, руководитель отдела изображений в Лаборатории реактивного движения NASA.

Реклама

С оперативной точки зрения, каждое селфи является одновременно проверкой исправности аппарата. Фотографии помогают миссионерским командам отслеживать пыль на солнечных панелях, проверять их на наличие повреждений и подтверждать целостность кабелей и соединений.

Для создания этого селфи с марсохода Perseverance было использовано пятьдесят девять отдельных снимков.

Марсоход сфотографировал себя на фоне вихря черной пыли, который называют «пылевым дьяволом» / © NASA

Изображение ознаменовало 1500-й сол миссии. Сол — это марсианские сутки, которые длятся 24 часа 39 минут. По земному календарю 1500 солов — это примерно четыре года и два месяца с момента посадки марсохода в феврале 2021 года.

За это время марсоход преодолел более двадцати двух миль, пробурил тридцать семь каменных целей, собрал двадцать шесть образцов керна и прислал домой одни из самых детальных планетарных научных данных, когда-либо полученных на другой планете.

Реклама

Напомним, ранее спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировал на Марсе загадочную квадратную структуру, напоминающую руины