Машинист "Укрзалізниці" удивил, зачем руль в поезде — видео

Машинист "Укрзалізниці" Василий Бабчук объяснил заинтересованным пользователям TikTok, зачем в поезде руль и как он работает.

Поскольку это один из самых частых вопросов, которые ему оставляют в комментариях, мужчина дал объяснение в отдельном видео. Как оказалось, руль в электропоезде необходим для набора скорости и торможения.

"У нас есть маневровая и первая позиция. Маневровую мы ставим для того, чтобы поезд тронулся с места. Затем мы ставим первую позицию и поезд набирает ту скорость, которая нужна машинисту. Если мы ставим контроллер машиниста в другую сторону в позиции 1, 2, 3, 4 или 5 – происходит реостатное торможение и поезд останавливается", — объяснил машинист.

Также Василий рассказал, что кнопка звукового сигнала расположена в другом месте, а не посредине этого руля.

Напомним, как на самом деле называется инструмент "болгарка" и почему его так окрестили. Об этом знают немногие.

Читайте также: