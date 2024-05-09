Машинистку застукали во время нанесения макияжа в кабине, пока поезд несется по путям – видео

Машинистку поезда в Мехико сняли на камеру, когда она наносила макияж прямо во время вождения. Она красила брови карандашом.

Об этом пишет NTK.

Ее руки, похоже, были оторваны от руля, когда поезд мчался по путям.

Местные жители отреагировали гневно, а железнодорожная компания начала расследование. Представители Metro CDMX отметили, что многие их железнодорожные услуги сейчас автоматизированы. Впрочем, водитель, о которой идет речь, будет привлечена к дисциплинарной ответственности.

Представитель Metro CDMX заявил: "В связи с видео, распространяющимся в социальных сетях, где видно, как машинистка поезда наносит макияж во время выполнения своей работы, метрополитен хотел бы сообщить, что было начато расследование и будет проведена соответствующая административная процедура, чтобы наказать сотрудницу. Следует отметить, что движение поездов осуществляется в автоматическом режиме, что гарантирует безопасность на маршрутах по расписанию.

В ответ на это пользователи написали в Сети: "Так зачем вам машинисты, если в метро есть система автопилотирования?", "Что здесь странного? Женщины делают то же в любом транспортном средстве", "Поезда могут ездить и без машинистов, но профсоюз вмешался, и потому машинистами работают люди", "А потом они скажут, что это произошло из-за механической неисправности".

Напомним, мужчину оштрафовали на 380 евро за то, что почесал голову во время вождения. Умная камера ошиблась.

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