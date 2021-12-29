Маск рассказал, какой может быть политическая система на Марсе

Изобретатель считает, что первую базу на Красной планете можно построить к 2028 году.
Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о своих идеях, как колонизировать Марс.
Об этом он заявил в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.
На прошлой неделе он рассказал о плане отправления "футуристического Ноевого ковчега" на Марс.
"Как будто футуристический Ноев ковчег. Но мы возьмем больше двух – это немного странно, если их будет только двое", — отметил основатель SpaceX.
В ответ на вопрос, когда можно построить базу, изобретатель написал в Twitter, "вероятно, к 2028 году".
"Действительно великая вещь — построить на Марсе самодостаточный город и перевезти туда животных и людей Земли", — сказал Маск.
По его словам, политическое устройство первых колоний на Марсе может быть таким же, как у первых английских колоний в Северной Америке. Речь идет о прямой демократии.
"Люди сами смогут голосовать за необходимые законы", — сказал Маск, которые, по его словам, должны быть простыми и понятными.
Ранее учёные придумали способ, как сделать Марс пригодным для жизни.
Напомним, что американский марсоход прислал "открытку" с Красной планеты.
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