Маск рассказал, какой может быть политическая система на Марсе

Маск рассказал, какой может быть политическая система на Марсе

Изобретатель считает, что первую базу на Красной планете можно построить к 2028 году.

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о своих идеях, как колонизировать Марс.

Об этом он заявил в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.

На прошлой неделе он рассказал о плане отправления "футуристического Ноевого ковчега" на Марс.

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"Как будто футуристический Ноев ковчег. Но мы возьмем больше двух – это немного странно, если их будет только двое", — отметил основатель SpaceX.

В ответ на вопрос, когда можно построить базу, изобретатель написал в Twitter, "вероятно, к 2028 году".

"Действительно великая вещь — построить на Марсе самодостаточный город и перевезти туда животных и людей Земли", — сказал Маск.

По его словам, политическое устройство первых колоний на Марсе может быть таким же, как у первых английских колоний в Северной Америке. Речь идет о прямой демократии.

"Люди сами смогут голосовать за необходимые законы", — сказал Маск, которые, по его словам, должны быть простыми и понятными.

Ранее учёные придумали способ, как сделать Марс пригодным для жизни.

Напомним, что американский марсоход прислал "открытку" с Красной планеты.

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