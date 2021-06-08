Маскировался в парике и вуали: в Индии разоблачили любовника невесты, который пробрался к ней на свадьбу (видео)

Мужчина переоделся в женскую одежду.

На севере Индии любовник переоделся в невесту с макияжем и в парике, чтобы увидеться со своей девушкой в день ее свадьбы с другим мужчиной. Но его разоблачили.

Об этом пишет The Mirror.

Любовник невесты в женских сандалиях, с сумочкой, вуалью, которая должна была скрыть лицо, пробрался в ее дом, попросив о встрече с женщиной. Поскольку хотел увидеть девушку перед свадьбой.

Читайте также: В Британии женщина тайком от мужа забеременела и вышла замуж за любовника

Однако, его поймали гости, потом мол избили его. В драматической сцене, которая разворачивалась на глазах ошеломленных гостей, чтобы раскрыть истинную личность мужчины, с него сорвали парик.

После этого любовник убежал вместе со своими друзьями, получив пощечину от одного из родственников девушки. Друзья отвезли его на мотоцикле в безопасное место.

Увидеться со своей любимой он так и не смог.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку