Маскировался в парике и вуали: в Индии разоблачили любовника невесты, который пробрался к ней на свадьбу (видео)

Мужчина переоделся в женскую одежду.
На севере Индии любовник переоделся в невесту с макияжем и в парике, чтобы увидеться со своей девушкой в день ее свадьбы с другим мужчиной. Но его разоблачили.
Об этом пишет The Mirror.
Любовник невесты в женских сандалиях, с сумочкой, вуалью, которая должна была скрыть лицо, пробрался в ее дом, попросив о встрече с женщиной. Поскольку хотел увидеть девушку перед свадьбой.
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Однако, его поймали гости, потом мол избили его. В драматической сцене, которая разворачивалась на глазах ошеломленных гостей, чтобы раскрыть истинную личность мужчины, с него сорвали парик.
После этого любовник убежал вместе со своими друзьями, получив пощечину от одного из родственников девушки. Друзья отвезли его на мотоцикле в безопасное место.
Увидеться со своей любимой он так и не смог.
Напомним, в Индонезии жених приехал на встречу с собственной невестой, но попал в другое место. Мужчина едва не женился на незнакомке, впрочем ошибку вовремя обнаружили. Произошел курьез из-за ошибки в Google Maps.
Как сообщалось, в Индии во время свадьбы умерла невеста. Чтобы не останавливать церемонию покойную заменили ее младшей сестрой и продолжили празднование.