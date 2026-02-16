ТСН в социальных сетях

Масленица и Колодий 2026: украинские традиции, о которых мало кто знает — зачем "наказывали" холостяков и как призвали счастье

Масленица 2026 в Украине — это не просто блины: в старину в эти дни «программировали» счастье на год, мирились с врагами и даже привязывали колодку холостякам.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Масленица

Масленица / © lenta.ua

В Украине стартует Масленица 2026 — неделя перед Великим постом, который в народной традиции имел глубже смысл, чем просто угощение блинами. Наши предки называли этот период Колодием и верили: именно сейчас можно запрограммировать благосостояние, брак и счастливый год.

Этнографы отмечают: украинская Масленица значительно отличается от популяризированной «славянской Масленицы». В Украине это был, прежде всего, семейный и общественный праздник с обрядами на продолжение рода, согласие и обновление жизни.

Колодий — более старый праздник, чем Масленица.

В фольклоре Колодий выступает как символ жизненной силы и продолжения рода. В течение недели женщины в шутку «рождали», «крестили» и «женили» Колодия, разыгрывая целый обрядовый цикл.

Исследователи традиционной культуры объясняют: так наши предки воспроизводили цикл природы – от зимнего замирания до весеннего пробуждения.

Именно женщины были главными участниками обрядов. Они собирались на пир, пели, шутили и проводили символические ритуалы.

Зачем холостякам цепляли «колодку»

Один из самых ярких обычаев – «цепление колодки». Парням и девушкам, которые не женились в течение года, привязывали небольшую деревянную колодку.

Откупиться можно было гостинцами или угощением.

Такой обряд был не наказанием, а шутливым напоминанием общества о важности создания семьи. В традиционном обществе брак считался делом не только личным, но и общественным.

Почему на Масленицу обязательно готовили блины

Блинчики символизировали солнце и тепло. Их выпекание имело магическое значение – люди верили, что так можно ускорить приход весны.

На столе также были вареники с творогом, масло, молочные блюда. Чем щедрее угощение — тем богаче должен быть год.

Главный смысл – не переедание, а гостеприимство и общность.

Что можно и нельзя делать на Масленицу

В народе верили, что поведение этой недели влияет на будущее.

Можно:

  • ходить в гости и угощать

  • мириться и просить прощения

  • планировать новые дела

  • проводить время в семейном кругу

Нельзя:

  • ссориться и держать оскорбления

  • отказывать в гостеприимстве

  • завидовать или злиться

  • изолироваться от людей

Говорили: как проведешь Масленицу — таким будет год.

Почему сегодня украинцы снова вспоминают Колодия

В последние годы интерес к традициям растет. Люди ищут собственные культурные корни и смыслы, отличные от заимствованных праздничных форматов.

Колодий возвращается как часть украинской идентичности — праздник о семье, поддержке общества и цикличности жизни.

И хотя сегодня мало кто соблюдает все обряды, главная идея остается актуальной: больше тепла, щедрости и добрых слов перед новым этапом года.

Читайте больше о символах Луны и наказании за "брачное тунеядство": что нужно знать о Масленице.

