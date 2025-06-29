Масштабная ошибка: тысячи людей вдруг стали миллионерами

Евро / © pixabay.com

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Несколько тысяч норвежцев считали, что стали миллионерами после получения сообщения от национальной компании по азартным играм о выигрыше в лотерею безумных сумм. Однако это оказалось ошибкой.

Об этом случае сообщает ВВС.

Как оказалось, ошибка произошла при конвертации евроцентов в норвежские кроны. Это привело к значительному завышению стоимости выигрыша.

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По сообщениям местных СМИ, сумма была умножена на 100, а не разделена на 100.

Норвежская государственная компания Norsk Tipping получает призовые средства из Германии в евро, а затем конвертирует их в норвежские кроны.

Правильные суммы были обновлены на следующий день после того, как участники лотереи получили уведомление о выигрыше.

Компания заявила, что никаких неправильных платежей не было осуществлено. Однако на следующий день генеральный директор Norsk Tipping извинился за ошибку и ушел в отставку.

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Компания отказалась назвать точное количество людей, которые временно почувствовали себя миллионерами. Однако, добавили, что получали жалобы от людей, которые планировали на выигранные средства поехать в отпуск, отремонтировать свои дома или даже купить квартиру.

Одна из участниц лотереи рассказала Норвежской телерадиовещательной корпорации (NRK), что получила сообщение о выигрыше 1,2 миллиона крон (119 000 долларов США), и была разочарована, когда получила лишь часть этой суммы.

Напомним, в Шотландии мужчина после смерти своей матери нашел лотерейный билет, на который выпал значительный выигрыш