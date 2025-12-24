Массовые подделки Samsung Galaxy заполонили рынок: что нужно знать пользователям

Samsung

Реклама

В Индии контрафактная продукция распространена во многих категориях, однако больше всего подделок встречается среди смартфонов, умных часов, наушников, планшетов и ноутбуков. Чаще всего это поддельные модели iPhone и Samsung Galaxy. Операция индийских правоохранителей имеет целью уменьшить количество поддельных телефонов Samsung на рынке.

По данным The Indian Express, полиция Дели получила информацию о магазине в городе, где группа людей производила поддельные смартфоны Samsung.

В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года, получив наводку, правоохранители провели рейд в этом заведении. Во время обыска были задержаны четыре человека, которые составляли телефоны из комплектующих, завезенных из Китая.

Реклама

Правоохранители изъяли 512 поддельных смартфонов Samsung Galaxy, включая модели Galaxy S Ultra, Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Планировалось продавать каждый телефон за 35-40 тысяч индийских рупий. Кроме того, были изъяты 124 материнских платы, 138 аккумуляторов, 459 наклеек IMEI с надписью "Сделано во Вьетнаме" и специальные инструменты для сборки устройств.

Следующий этап расследования предполагает отслеживание цепей снабжения и контактов с покупателями, чтобы выявить сеть, связанную с производством и продажей подделок. Благодаря последнему рейду и последующим проверкам, на рынке Индии должно уменьшиться количество поддельных смартфонов Samsung. Это поможет не только оградить потребителей от мошенников, но и принесет пользу бренду Samsung.

Ранее мы предоставили подборку недорогих смартфонов, которые не заставляют переплачивать за флагманский ярлык. В список вошли модели по цене до 600 долларов – как на Android, так и на iOS.