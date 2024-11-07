Массовый побег обезьян из лаборатории: жителям советуют закрыть окна и двери

Полицейские предостерегают горожан от попыток контактировать с животными.

Вечером в среду, 6 ноября, 40 обезьян сбежали из исследовательского центра в городе Емасси, Южная Каролина (США). В департаменте шерифа жителям настоятельно рекомендуют держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение этих животных в дома.

Об этом сообщает NBC News.

Массовый побег лабораторных обезьян произошел с территории компании Alpha Genesis, которая работает с приматами для проведения клинических испытаний, включая лечение заболеваний мозга.

Для отлова животных были установлены ловушки, полицейские используют тепловизоры для их поиска.

Полицейские предостерегают жителей города от попыток контактировать с животными и советуют при их обнаружении немедленно звонить в службу 911.

Департамент шерифа не уточнил породу приматов-беглецов, но на сайте компании указано, что она работает с макаками и капуцинами.

Также неизвестно, в каких исследованиях принимали участие беглые обезьяны и были ли они подвергнуты какому-либо заболеванию.

Alpha Genesis не сразу ответила на запрос NBC News о комментариях.

Известно, что компания выиграла федеральный контракт на управление колонией из 3500 обезьян на острове Морган у побережья Южной Каролины, также известном как Обезьяний остров.

Напомним, ранее в РФ задержан похититель детенышей кенгуру из двух российских зоопарков: им оказался мужчина-карлик, которого по ранее составленному фотороботу считали ребенком.

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