Мастер "хроник Акаши" сделала неожиданное предсказание о ракетных ударах России по Украине

Мастер "хроник Акаши", ченнелер Исита Гайя считает, что Россия теряет свои мощности относительно производства ракет.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Исита Гайя считает, что в России уже сейчас ощущается нехватка комплектующих для производства ракет, которые оккупанты используют для террора в Украине.

"Россия теряет свою мощность в плане ракет. И у меня есть такая информация, что им не хватает запчастей, чтобы производить ракеты. А потому сейчас происходят очень усиленные атаки на Киев и область, потому что это столица. Если удается захватить столицу, удается захватить страну. И сейчас они уже выжимают последние силы", – сказала она.

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