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Мастер "хроник Акаши" сделала неожиданное предсказание о ракетных ударах России по Украине

Мастер "хроник Акаши" сделала неожиданное предсказание о ракетных ударах России по Украине

Исита Гайя предусмотрела, пока будут продолжаться ракетные удары по Украине / Фото: Associated Press

Исита Гайя считает, что сейчас россияне тратят уже последние силы.

Мастер "хроник Акаши", ченнелер Исита Гайя считает, что Россия теряет свои мощности относительно производства ракет.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Исита Гайя считает, что в России уже сейчас ощущается нехватка комплектующих для производства ракет, которые оккупанты используют для террора в Украине.

"Россия теряет свою мощность в плане ракет. И у меня есть такая информация, что им не хватает запчастей, чтобы производить ракеты. А потому сейчас происходят очень усиленные атаки на Киев и область, потому что это столица. Если удается захватить столицу, удается захватить страну. И сейчас они уже выжимают последние силы", – сказала она.

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