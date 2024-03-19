Мастер китайской метафизики назвал событие, ознаменующее окончание войны в Украине

Мастер считает, что следующие годы будут для РФ очень сложными.

Мастер китайской метафизики Давид Векуа предсказал, что заход российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, в Россию ознаменует начало завершения войны в Украине.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Мастер китайской метафизики прокомментировал заход российских добровольцев на территорию государства-агрессора. Он подчеркнул, что это может быть то самое событие, с которым вероятным станет окончание войны в Украине.

"Мне кажется, что эта история, она вот 2024 год — он финализирует эту войну. Я говорил об экспорте войны на территорию России, о том, что только в таком случае есть логика отдавать украинские территории. Так они объяснят обществу — они вышли с занятых территорий. Они скажут — ну смотрите, мы в обмен на то, что эти зашли сюда, и чтобы они вышли, должны мы выйти", — считает Давид Векуа.

Мастер китайской метафизики подчеркнул, что визит Владимира Зеленского в Турцию может свидетельствовать о вероятности подготовки к переговорам. Он убежден, что война должна закончиться какими-то договоренностями.

Давид Векуа предположил, что 2025-2026 годы будут очень тяжелыми для России и предвестниками распада – выхода определенных территорий из состава РФ.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

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