Мать ежедневно тайно угрожала дочери смертью: чем завершилась история

Жительница США Кендра Ликари в течение нескольких месяцев выдавала себя за другого человека (catfishing) и ежедневно присылала собственной дочери угрозы смертью. Женщина стала героиней реального сюжета, который лег в основу документального фильма Netflix.

Об этом пишет LADbible.

В ленте Unknown Number: The High School Catfish рассказывается о подростке Лорин Ликари и ее парне Оуэне. Они начали получать странные сообщения от неизвестного абонента, которые со временем переросли в ежедневные угрозы смертью и жестокие оскорбления.

Сначала расследованием занималась полиция. Подозрения падали на друзей и одноклассников Лорин, однако раскрыть настоящего отправителя не удавалось.

Когда ситуация вышла из-под контроля, к делу подключилось ФБР. В конце концов следствие вывело на шокирующий факт: автором сообщений оказалась мать девушки — Кендра Ликари. Именно она систематически посылала дочери оскорбления и угрозы.

Зрители Netflix были ошеломлены, узнав правду. Тем более, что Кендра утверждала: она «не начинала отправлять сообщения, но впоследствии присоединилась».

Что ждало мать?

Женщина признала себя виновной в двух пунктах обвинения относительно преследования несовершеннолетней. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком от 19 месяцев до 5 лет.

8 августа 2024 года Кендра вышла из тюрьмы. Она заявила о желании оставаться в жизни дочери и даже согласилась принять участие в документальном проекте Netflix.

Кендра Ликари, которая тайно угрожала собственной дочери

Режиссер ленты Скай Боргман рассказала, что получить согласие матери на интервью «было долгим процессом», но со временем она согласилась. Боргман добавила, что Кендра «искренне сожалеет, что серьезно разрушила свои отношения с дочерью, скорее всего негативным образом». Она также задумалась: «Будут ли у них отношения? Смогут ли они это пережить? Я не знаю. Наверное, какие-то отношения останутся. Но будут ли они такими же, как раньше? Абсолютно нет. Это невозможно».

В 2023 году Лорин «просто хотела вернуть маму в свою жизнь». Но когда команда документалистов вернулась через год, ее отношение, по словам Боргман, уже изменилось. Во время второго интервью подросток «решила подходить к отношениям с большей осторожностью».

Сейчас Лорин живет с отцом Шоном, у которого полная опека над ней.

Во время съемок документального фильма Кендра расплакалась и не сдерживала эмоций.

«Это был очень эмоциональный день в нашем доме, день путаницы. Каждый из нас совершает ошибки, никто не прожил идеальной жизни, и, если честно, многие, вероятно, нарушали закон хотя бы раз в жизни, просто их не поймали. Я знаю, что для кого-то я — заголовок, злодейка, плохая мама или еще кто-то. Но это потому, что они знают лишь маленький кусок моей истории. Они не знают ее полностью», — рассказала Кендра.

