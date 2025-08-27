Мать младенца пожаловалась на насилие стюарда во время кормления грудью: что он учудил

Жительница Калифорнии Шаянн Райт, которая пожаловалась на насилие со стороны стюарда

Предпринимательница и городской комиссар из Калифорнии Шаянн Райт обвинила стюарда авиакомпании British Airways в насильственных действиях во время ночного рейса. Инцидент произошел, когда женщина кормила свою маленькую дочь грудью.

Об этом сообщает Daily Mail.

Райт рассказала, что кормила грудью свою семимесячную дочь во время ночного рейса, когда стюард вмешался, из-за чего женщина чувствовала себя «униженной».

Пассажирка сообщила, что еще до начала раздачи еды предупредила экипаж: она будет укладывать дочь спать и просила подать ужин позже. Однако эту просьбу отклонили. По словам Райт, стюард несколько раз грубо постучал ей по ноге, подгоняя с приемом пищи.

«Я протянула руку, чтобы отмахнуться от него. Тогда, не спрашивая, он полностью поднимает накидку для кормления. Дочь просыпается. Моя грудь открыта. И он даже не извиняется. Просто говорит: «Вы хотите свой ужин?», — рассказала женщина.

Райт добавила, что стюард неоднократно нарушал ее личное пространство, в частности пытался самостоятельно застегнуть ей ремень безопасности.

«Была какая-то очень враждебная, физически навязчивая атмосфера», — сказала она.

После инцидента женщина подала жалобу в British Airways, обвинив стюарда в сексуальных домогательствах. В компании подтвердили, что проверили информацию и «связались непосредственно с клиенткой для решения вопроса».

Впрочем, по словам Райт, авиакомпания не извинилась прямо, предложив взамен сначала сертификат на 250 долл., а позже увеличив компенсацию до 1000 долл.

«Честно говоря, казалось, что я жалуюсь на сломанные наушники. Только угроза судебным иском заставила их обратить внимание», — отметила женщина.

Она настаивает, что British Airways должна серьезнее относиться к подобным случаям и «внедрить тренинги по чувствительности», чтобы избежать подобных «нарушений» в будущем.

Не получив удовлетворительной реакции от авиакомпании, женщина рассказала о своем опыте в сообществе r/breastfeeding на Reddit. Ее пост быстро стал вирусным, собрав более 600 тыс. просмотров.

«Это было чрезвычайно поддерживающе. Столько женщин призывали меня не сдаваться — и это дало мне уверенность идти дальше», — поделилась Райт.

В комментариях часть пользователей раскритиковала женщину за перелет с младенцем в бизнес-классе. Она ответила.

«Я заплатила столько же, как и все остальные. Я была под накидкой. Я отмахнулась от него. Я ничего не могла сделать иначе. Кормить ребенка — это базовая потребность. Даже накидка не является обязательной. Это легально везде, и большинство авиакомпаний это позволяют. То, что женщина кормит, не означает, что кто-то имеет право касаться ее, накидки или ребенка. Держитесь подальше от этого пространства», — высказалась Райт.

Законодательство США и Великобритании гарантирует матерям право кормить детей грудью во время полетов. Кроме того, в США Администрация транспортной безопасности позволяет перевозить грудное молоко и детские смеси без стандартных ограничений на жидкости.

Женщина подчеркнула, что этот случай укрепил ее решимость защищать матерей от нежелательных вмешательств в процесс кормления грудью.

«Никогда не извиняйтесь за то, что защищаете пространство, которое создаете для своего ребенка во время кормления», — сказала она в комментарии журналистам.

